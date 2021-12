Während sich die Hinrunde der Fußball-Bundesliga langsam aber sicher ihrem Ende entgegen neigt, steht morgen das große Formel 1 Finale an. Wir können uns an keine Formel 1 Saison der vergangenen Jahren erinnern, die ähnlich spannend war. Max Verstappen und Lewis Hamilton liegen gleich auf. Kurzum: Es liegt ein spannendes Sportwochenende vor uns. Aktuell erhaltet ihr 50 Prozent Rabatt auf das Sky Ticket Supersport, so dass ihr live mit von der Partie sei könnt.

50 Prozent Rabatt auf Sky Ticket: Fußball-Bundesliga, Formel 1 Finale und mehr

Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion erhaltet ihr 50 Prozent Rabatt auf das Sky Ticket Supersport. Passend zum Deal warten am heutigen Samstag spannende Fußballpartien auf euch. Unter anderm spielen heute der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

Morgen geht es mit dem Herzschlagfinale der Formel 1 weiter. Streame viele Live-Sport-Ereignisse nur mit Sky Ticket. Spare 50 Prozent. Ganz easy ohne buchen und jederzeit kündigen.

Was bietet das Sky Ticker Supersport?

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

Alle Spiele der Premier League & des DFB-Pokals

Die Formel 1, Formel 2, Formel 3, NTT IndyCar Series 2022 und der Porsche Supercup

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL live

Die besten Turniere der ATP World Tour, PGA-Tour & European Tour

Alle Meetings der Wanda Diamond League live & exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

So funktioniert es

Grundsätzlich habt ihr aktuell zwei Optionen bei der Buchung von Sky Ticket Supersport. Ihr entscheidet euch für das Monats-Ticket. Dieses kostet im ersten Monat nur 14,99 Euro anstatt 29,99 Euro. Ihr spart somit 50 Prozent. Zum Ende des ersten Monats ist das Ticket kündbar, so dass euch keine weiteren Koten entstehen. Alternativ entscheidet ihr euch für das 12-Monats-Ticket. Dieses kostet 24,99 Euro monatlich anstatt 29,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 16 Prozent.

Am Besten ihr schlagt direkt zu, genießt heute die Fußball-Bundesliga und morgen die Formel 1.