Apple hat bekannt gegeben, dass jetzt auch Australien in der Karten-App mit dem neuen Karten-Material versorgt wird. Somit bietet Maps in dem Land nun eine detailliertere Straßenabdeckung, verbesserte Navigation, dreidimensionale Wahrzeichen und verbesserte Ansichten von Parks, Gebäuden, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr.

Detaillierte Karten für Australien

Apple hat von Februar 2021 bis Juni 2021 Australien für Apple Maps vermessen. Die daraus resultierenden Daten werden im Zuge eines großen Updates an die Nutzer weitergegeben. Das Update bietet eine schnellere und genauere Navigation mit umfassenden Ansichten von Straßen, Gebäuden, Flughäfen und Einkaufszentren. Neu sind auch dreidimensionale Wahrzeichen von Orten wie dem Sydney Opera House.

Zudem erhielt Siri ein Update für die Siri Natural Language Guidance, mit der natürlich klingende Wegbeschreibungen erstellt werden können, die leichter zu befolgen sind. In Kürze werden neue, realitätsnahe Wegbeschreibungen für Sydney und Melbourne verfügbar sein. Nutzer können ihr iPhone anheben, um Gebäude in der Umgebung zu scannen. Hierbei wird Maps eine „hochpräzise Position generieren, um detaillierte Wegbeschreibungen zu liefern, die im Kontext der realen Welt betrachtet werden können“.

Zu den weiteren Funktionen gehört Look Around, eine Erkundungsfunktion auf Straßenebene, die den Nutzern helfen soll, sich vor einem Besuch mit einem Ort vertraut zu machen. Flyover, eine Funktion, mit der Nutzer einen Ort von oben betrachten können, wurde ebenfalls hinzugefügt. Australien erhält außerdem Guides, eine Funktion, die eine kuratierte Liste von Orten zum Essen, Einkaufen und Erkunden enthält, die in Zusammenarbeit mit renommierten Quellen erstellt wurde. Zu den Informationsquellen gehören Culture Trip, Louis Vuitton City Guides, Thrillist Australia und viele mehr.