Amazon nutzt den heutigen 1. Weihnachtsfeiertag, um einen ziemlich spannenden Deal aufzulegen. Ihr erhaltet Micorosft 365 Family für 6 Personen zum Preis von nur 49,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 50 Prozent.

Nur 49,99 Euro: Microsoft 365 Family

Immer mal wieder stellt Amazon die Office-Suite Microsoft 365 in den Fokus. Passend zu Weihnachten ist es wieder so weit und ihr habt heute die Möglichkeit, euch Microsoft 365 zum Preis von nur 49,99 Euro zu sichern. Habt ihr den letzten Office 365 Deal verpasst, so greift dieses Mal zu, bevor das Angebot beendet ist.

Konkret geht es um 365 Family für 6 Nutzer. Enthalten sind die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Wenn ihr Interesse an Microsoft 365 Habt, dann könnt ihr mit dem aktuellen Deal nicht wirklich etwas machen. Normalerweise kostet Microsoft 365 99 Euro. Nur heute zahlt ihr 49,99 Euro. Ihr spart somit 49,01 Euro bzw. 50 Prozent.

Tipp: Zwei kleine Hinweise haben wir noch für euch. Zum einen könnt ihr euch natürlich auch zwei Microsoft 365 Lizenzen sichern, um über einen längeren Zeitraum die Office-Suite nutzen zu können. Solltet ihr allerdings kein „Abo-Freund“ sein, könnt ihr euch alternativ auch für für die Dauerlizenz von Microsoft Office 2021 zum Preis von nur 89,99 Euro (anstatt 149,99 Euro) entscheiden.