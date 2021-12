5G ist in aller Munde. Aktuell können über 87 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Diese Angabe bezieht sich allerdings auf die Nutzung mobiler Daten. Aber das mobile Telefonieren – also der Sprachanruf – funktioniert zurzeit in Deutschland nach wie vor mit 4G bzw. mit „Voice over LTE“ – kurz VoLTE. Diese Technik hat seit 2015 für bessere Sprachqualität, schnelleren Rufaufbau und stabilere Verbindungen gesorgt. Nun steht die Sprachübertragung mit 5G vor dem Start.

Telekom testet Telefonieren über 5G

Telekom testet Telefonieren über 5G. Im 5G-Testgebiet der Telekom in Merseburg in Sachsen-Anhalt funktioniert das schon. Die Zukunft des Telefonierens startet in Deutschland in der Stadt, die als Wiege des Deutschen gilt.

Weil 5G unter Experten als „New Radio“ bezeichnet wird, hat auch das Telefonieren im neuen Netz ein neues Kürzel: „VoNR“ steht für „Voice over New Radio“.

