Das Jahr 2022 ist im vollen Gange und gleichzeitig liegt das Jahr 2021 und somit auch ein weiteres Quartal hinter uns. Es wird Zeit für Apple Resümee zu ziehen. Der Hersteller aus Cupertino hat bestätigt, dass das Unternehmen am 27. Januar 2022 seine Q1/2022 Quartalszahlen bekannt geben wird.

Apple hat auf seiner Investoren-Webseite offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 27. Januar seine Quartalszahlen für das fiskalische Q1/2022 bekannt geben wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q1/2022 umfasst das kalendarische Q4/2022 und somit die Monate Oktober, November und Dezember.

Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results is scheduled for Thursday, January 27, 2022 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.