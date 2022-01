Über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr wurde es etwas ruhiger rund um Apple TV+ und Apple Arcade, so dass keine Neuankömmlinge zu verzeichnen waren. Dies ändert sich erfreulicherweise am heutigen Tag. Mit „El Taubinio“ startet am heutigen Freitag eine neuen Animationsserie exklusiv auf Apple TV+.

„El Taubinio“ auf Apple TV+ gestartet

Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die neuen Inhalte von Apple TV+. Vergangenen Monat hatten wir euch bereits auf „El Taubinio“ (englischer Titel: „El Deafo“) hingewiesen. Am heutigen Tag ist es soweit und die neue Kinderserie ist auf Apple TV+ gestartet.

Bei „El Taubinio“ handelt es sich um eine charmante und ergreifende dreiteilige Zeichentrickserie für Kinder und Familien. Basierend auf dem New York Times-Bestseller Nr. 1 und den mit Newbery Honor ausgezeichneten grafischen Memoiren stehen alle Folgen von „El Taubinio“ ab sofort auf Apple TV+ bereit.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Zur Schule zu gehen und neue Freunde zu finden, kann schwierig sein. Doch beides zu tun und dazu auch noch ein sperriges Hörgerät auf der Brust zu tragen? Dafür braucht man Superkräfte! Mit ein wenig Hilfe von ihrem Superhelden-Alter-Ego El Taubinio lernt Cece, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.