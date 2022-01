In den vergangenen Monaten haben wir euch regelmäßig über FRITZ!OS-Updates. Mal vielen die Updates große und mal kleiner aus. Nun gibt AVM einen ersten Ausblick auf das, was uns mit dem kommenden großen Update auf Version 7.50 erwartet. Besitzer einer FRITZ!Box 7590 können verschiedene Neuerungen bereits im Rahmen des FRITZ! Labors kostenlos ausprobieren.

AVM gibt Ausblick auf FRITZ!OS 7.50

AVM startet ein neues FRITZ! Labor und stellt testaffinen Anwendern in dieser Betaversion viele neue Funktionen zum Ausprobieren in den Bereichen Telefonkomfort, VPN, WLAN Mesh und Smart Home bereit. Im FRITZ! Labor wird das kommenden FRITZ!OS 7.50 aktuell als Version 7.39 deklariert. Ihr solltet euch nicht irritieren lassen. Im Fokus stehen eine Anruferansage für das FRITZ!Fon, Unterstützung von WireGuard, Verbesserungen für WLAN Messe sowie mehr Bedienkomfort in der FRITZ!Box Bedienoberfläche.

Übersicht

Telefonkomfort und Sprachansage

Das FRITZ!Fon erhält einen neuen Terminkalender und lernt mit der Funktion Anruferansage das Sprechen. Denn als Klingelton sind jetzt auch Sprachansagen wählbar, zum Beispiel für Termine oder Anrufer, die im Adressbuch hinterlegt sind. Mit Ansagen wie „Claudia ruft an“ oder „Abfahrt zum Bahnhof“ können sich Anwender dann vom FRITZ!Fon per „Sprachklingeln“ informieren lassen. Komfortabler wird es auch beim Umgang mit unerwünschten Anrufern, da das Telefonbuch als Positivliste agieren kann. Nicht im Telefonbuch enthaltene Anrufer können darüber pauschal gesperrt oder auf einen Anrufbeantworter umgeleitet werden.

Einfache VPN-Verbindungen

Neu ist die Unterstützung des populären VPN-Verfahrens WireGuard, wodurch sich noch einfacher sichere Verbindungen aus dem Internet ins FRITZ!Box-Heimnetz einrichten lassen – etwa fürs Arbeiten im Home-Office.

Höhere Leistung im WLAN Mesh

Anwender, die eine FRITZ!Box als Mesh Repeater einsetzen, profitieren mit dem zukünftigen FRITZ!OS von höheren Datendurchsätzen und mehr Stabilität. Denn mit der neuen Version stehen beide Bänder (2,4 und 5 GHz) für die optimale Verbindung zwischen FRITZ!Box am Anschluss und Mesh Repeater zur Verfügung.

Smart Home mit mehr Optionen

Auch im Smart Home eröffnen sich mit dem kommenden FRITZ!OS neue Möglichkeiten. So wird es neue Vorlagen zu Aktionen für WLAN-Gastzugang, Anrufbeantworter und Push-Mail geben. Außerdem unterstützt FRITZ!Box Fenstersensoren für die Erkennung geöffneter Fenster.

FRITZ!NAS unterstützt exFAT

Wer die NAS-Funktion der FRITZ!Box nutzt, um darüber im gesamten Heimnetz auf Daten zuzugreifen, wird sich freuen, dass mit dem nächsten großen FRITZ!OS neben den Dateiformaten FAT und NTFS nun auch exFAT verwendet werden kann. Speichermedien lassen sich nun schneller im FRITZ!-Heimnetz einbinden.

Mehr Bedienkomfort

Auch die Bedienoberfläche fritz.box wurde überarbeitet, womit beispielsweise der Bereich WLAN künftig noch aufgeräumter und übersichtlicher erscheint – für eine komfortable Nutzung mit Smartphone oder Notebook.