Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Serie „WeCrashed“ mit Jared Leto und Anne Hathaway bestätigt hat. Mittlerweile ist auch bekannt, dass auch America Ferrera mit von der Partie sein wird. Im vorauseilenden Gehorsam auf den Serienstart am 18. März hat Apple nun den offizieller Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht offiziellen Trailer zu „WeCrashed“

Zwei Monate müssen wir uns noch gedulden, bis „WeCrashed“ auf Apple TV+ starten wird. Dabei handelt es sich um eine neue limitierte Serie, die auf dem Podcast-Hit „WeCrashed: Aufstieg und Fall von WeWork“ basiert und in der die Oscar-, Golden Globe- und SAG-Preisträger Jared Leto und und SAG- Preisträgerin Anne Hathaway in der Hauptrolle zu sehen sein werden.

„WeCrashed“ wird dem gierigen Aufstieg und unvermeidlichen Fall von WeWork, einem der wertvollsten Startups der Welt, und den Narzisstinnen folgen, deren chaotische Liebe alles möglich gemacht hat. Im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Apple TV+ wird Lee Eisenberg gemeinsam mit Drew Crevello als Co-Autor, Executive Producer und Showrunner der Serie fungieren. Wondery wird auch Executive Productions produzieren.

WeWork hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzelnen Coworking Space zu einer globalen Marke mit einem Wert von 47 Milliarden US-Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel seine Bewertung um 40 Milliarden Dollar. Was ist passiert?