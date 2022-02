Apple hat diese Woche eine Änderung an Apple Music vorgenommen und das anfängliche Angebot einer kostenlosen Probezeit von drei Monaten auf einen Monat reduziert. Die dreimonatige Testphase hat dazu beigetragen, Apple Music von Konkurrenten wie Spotify abzugrenzen, als der Dienst im Jahr 2015 eingeführt wurde. Nun hat sich Apple entschieden, den allgemeinen Branchenstandard von einem Monat kostenlos anzubieten. Was die Konkurrenz jedoch weiterhin nicht bieten kann, sind die 6 Gratis-Monate, die ihr beim Kauf von AirPods, HomePod (mini) oder Beats Kopfhörer immer noch erhaltet.

Testzeitraum auf 1 Monat verkürzt

Auf der Apple Music-Webseite wird inzwischen angezeigt, dass alle neuen Nutzer einen Monat lang kostenlosen Zugang zu dem Dienst erhalten. Nach Ablauf dieses Monats verlängert sich der Tarif automatisch zum vollen Preis von 9,99 Euro pro Monat, wenn das Abo nicht gekündigt wird.

Die Verkürzung des kostenlosen Testzeitraums gilt für alle Länder, in denen Apple Music verfügbar ist. Der Dienst ist weltweit in über 150 Ländern verfügbar. Dass Apple nun die Probezeit reduziert, ist für Neukunden zwar schade, war jedoch mittelfristig abzusehen. So hat sich die Branche auf einen Gratis-Monat eingependelt.

6 Monate Apple Music gratis erhalten

Glücklicherweise hat sich an den anderen Angeboten von Apple nichts geändert. So könnt ihr immer noch 6 Monate Apple Music kostenlos nutzen, wenn ihr AirPods, einen HomePod (mini) oder einen Beats Kopfhörer kauft. Das Angebot gilt laut Apple für begrenzte Zeit und für neue Apple Music Abonnenten.

Qualifizierte Geräte für das Angebot:

Qualifiziert für die 6 Gratis-Monate sind alle AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod mini, HomePod, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro und Beats Solo Pro. Nicht qualifiziert sind AirPods (1. Generation), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP und Beats Flex.

Zum Einlösen des Angebots müsst ihr die AirPods und Co. nur mit einem Apple Gerät mit der aktuellen iOS oder iPadOS Version verbinden bzw. koppeln. Das Angebot muss dann in der Apple Music App innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Verbinden oder Koppeln eingelöst werden.

