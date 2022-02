Die sogenannte „Replay“-Wiedergabeliste hatte Apple im Jahr 2019 ins Leben gerufen und seitdem Jahr für Jahr eine neue Ausgabe auf Apple Music veröffentlicht. Ab sofort steht mit „Replay 2022“ eure persönliche Wiedergabeliste für das laufende Jahr auf Apple Music bereit. Beachtet, dass sich diese jeweils Sonntags aktualisiert.

Replay 2022 ist da

Man kann schon fast die Uhr danach stellen, dass Apple jeweils im Februar die neue „Replay“-Wiedergabeliste veröffentlicht. Ab sofort findet ihr eure Lieblingslieder des Jahres 2022 vor.

Die „Replay“-Playlist findet ihr nicht nur in der iOS- und macOS-App, sondern auch im Apple Music Web-Player. Die Wiedergabeliste zeigt euch eure Top-Songs aus 2022 an. Natürlich könnt ihr euch auch neue „Lieblings-Lieder“ aus den Jahren zuvor generieren lassen. Grundsätzlich steht die Wiedergabeliste für alle Jahre zur Verfügung, in denen ihr Apple Music abonniert hattet. Bei Nutzern die von Tag 1 bei Apple Music dabei waren, geht die Playlist somit bis ins Jahr 2015 zurück.

Habt ihr eure „Replay 2022“-Playlist in Apple Music entdeckt, so könnt ihr eure Jahreshighlights klassisch streamen oder zu eurer Mediathek hinzufügen. Natürlich könnt ihr diese auch mit anderen Nutzern teilen.