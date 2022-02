Die neuen Beats Fit Pro sind seit Kurzem in Europa und somit auch bei uns in Deutschland erhältlich. Unser Beats Fit Pro Test hat gezeigt, dass es sich um sportliche Kopfhörer mit überzeugendem Sound handelt. Nachdem wir euch erst kürzlich auf verschiedene Beats Werbespots zu den Beats Fit Pro hingewiesen haben, schickt Beats mit „Dr. Dre is Made in LA“ nun einen weiteren Clip ins Rennen.

Beats startet neue Kampagne „Dr. Dre is Made in LA“

Anlässlich der neuen Beats Fit Pro und der Super Bowl Halbzeit-Show hat Beats mit „Dr. Dre is Made in LA“ ein neues Video veröffentlicht, mit dem die neuen Beats Fit Pro beworben werden.

Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

In der Videobeschreibung heißt es

STOLZ darauf, in LA hergestellt zu werden. Mit Dr. Dre und Archivaufnahmen von Anderson .Paak, Kayvon Thibodeux, Roddy Ricch, Serena Williams, Snoop Dogg und Vince Staples.

Das Video, in dem verschiede Stars zu sehen sind, zeigt unter anderem die Beats Fit Pro. Dabei handelt e sich – wie eingangs erwähnt – um die neuesten Beats-Ohrhörer. Die Kopfhörer zeichnen sich unter anderem durch Apples H1-Chip, aktive Geräuschunterdrückung, Schutz gegen Wasser und Schweiß und Schnell-Ladefunktion aus. Falls ihr auf der Suche nach sportlichen Kopfhörern seid, die alle Vorzüge der AirPods Pro bieten, so seid ihr bei den Beats Fit Pro richtig.