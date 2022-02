Immer mal wieder hat Amazon in den vergangenen Monaten Microsoft 365 Family in den Fokus gerückt. Am heutigen Tag ist es wieder soweit und ihr erhaltet das Jahresabo für bis zu 6 Personen für nur 54,99 Euro. Kein Interesse am Abo-Modell? Kein Problem, auch die Dauerlizenz gibt es aktuell zum Sonderpreis. Microsoft Office 2021 schlägt aktuell mit 89,99 zu buche.

Microsoft 365 Family vorübergehend nur 54,99 Euro

Amazon stellt heute Microsoft 365 Family in den Mittelpunkt. So erhaltet ihr das Jahresabo zum Sonderpreis von nur 54,99 Euro. Enthalten in Microsoft 365 Familiy (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet Microsoft 365 Family 99 Euro. Heute zahlt ihr nur 54,99 Euro. Ihr spart somit 44,01 Euro bzw. 44 Prozent.

Microsoft Office 2021 nur 89,99 Euro

Falls ihr eher die Dauerlizenz vor einem Abo-Modell bevorzugt, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Auch Microsoft Office 2021 steht heute im Fokus und ihr könnt die Dauerlizenz zum Vorzugspreis von nur 89,99 Euro. Ihr spart somit 60 Euro bzw. 40 Prozent.