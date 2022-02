Eve Systems nutzt den heutigen Tag, um die zweite Generation von Eve Water Guard vorzustellen. Dabei handelt es sich um einen smarten, HomeKit-kompatiblen Wassermelder, der ab sofort mit Thread erhältlich ist.

Eve Water Guard ab sofort zukunftssicher mit Thread erhältlich

Eve Systems bietet mittlerweile mit elf Produkten das industrieweit größte Portfolio Thread-kompatibler Geräte an. Mit Eve Water Guard ist jetzt ein weiteres Thread-kompatibles Produkt mit von der Partie. Eve Water Guard nutzt ein zwei Meter langes, fast unbegrenzt verlängerbares Kabel als Sensor, um austretendes Wasser sofort und flächendeckend zu erkennen und Nutzer visuell, akustisch und per Mitteilung auf iPhone, Apple Watch oder iPad zu warnen. Kurzum: Eve Water Guard erkennt (austretendes) Wasser und meldet dies an seinen Besitzer.

Als permanent mit Strom versorgtes Gerät kann Eve Water Guard innerhalb des Thread-Netzwerks als Router agieren und Datenpakete weitergeben. Je mehr dieser auch als Full Thread Devices bekannten Geräte im Netzwerk arbeiten, desto stabiler und reichweitenstärker wird es. Thread-Produkte sind eine nachhaltige und zukunftssichere Investition, da sie für den herstellerübergreifenden Smart Home-Standard Matter bereit sind.

Blicken wir noch einmal etwas detaillierter auf Eve Water Guard. Sobald ein Wasserleck erkannt wird, warnt Eve Water Guard sofort über einen 100 dB lauten Alarm, blinkt rot und schickt eine Benachrichtigung auf das iPhone, iPad und die Apple Watch. Solltet ihr eine Steuerzentrale euer eigen nennen – Apple TV oder HomePod – dann werdet ihr nicht nur zu Hause sondern auch unterwegs benachrichtigt. Eve Water Guard misst nicht nur punktuell an einer Stelle. Das mitgelieferte zwei Meter-Kabel dient in seiner vollen Länge als Sensor und ist auf bis zu 150 Meter verlängerbar. So lassen sich Räume, in denen Wasser austreten oder laufen könnte, mit schleifen- oder ringförmig ausgelegtem Kabel zuverlässig überwachen.

Wir nutzen Eve Water Guard im Bereich der Heizung (hier unser Eve Water Guard Test), um einen möglichen Wasseraustritt frühstmöglich erkennen zu können.

Highlights

Teuren Wasserschäden vorbeugen: Der Wassermelder erkennt auslaufendes Wasser sofort und alarmiert akustisch mit 100 dB, visuell über rotes Blinken und per Mitteilung auf Apple iPhone, iPad oder Apple Watch.

Das zwei Meter-Kabel dient in voller Länge als Sensor und überwacht großflächig die Räume; verlängerbar bis 150 m.

Idealer Wassersensor für Badezimmer, Hauswirtschaftsräume, Keller, unter Spülen und hinter Sockelblenden in der Küche.

HomeKit-Technologie: Herausragender Bedienkomfort und hohe Sicherheit; kinderleichte, schnelle Einrichtung in HomeKit ohne Bridge oder Gateway; integriert sich automatisch in ein Thread-Netzwerk (unterstützt Bluetooth und Thread) und verbessert als Thread-Knotenpunkt Stabilität und Reichweite.

Strengster Datenschutz: Keine Eve-Cloud, keine Registrierung und kein Tracking. Lokale Prozesse und Kommunikation, ohne Bridge oder Cloud-Abhängigkeit.

Preise & Verfügbarkeit

Die zweite Generation von Eve Water Guard ist ab sofort für 99,95 Euro erhältlich.