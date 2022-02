AVM hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem FRITZ!DECT 302 einen weiteren smarten Heizkörperregler auf den Markt bringt. In Kombination mit einer FRITZ!Box reguliert FRITZ!DECT 302 automatisch und präzise die Raumtemperatur.

AVM FRITZ!DECT 302 ist da

AVM bietet nicht nur eine Vielzahl an Routern und Repeatern auch, auch im Smart Home Segment ist das Berliner Unternehmen seit einiger Zeit aktiv. Nun erweitert AVM mit dem AVM FRITZ!DECT 302 sein Smart Home Portfolio um einen weiteren smarten Heizkörperregler.

Der FRITZ!DECT 302 bringt alle Komfort-Features mit, die bereits vom FRITZ!DECT 301 bekannt sind. Mehrere smarte Heizkörperregler können für hohen Komfort zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Mittels adaptivem Heizbeginn ist die Wunschtemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht. Dank der integrierten Fenster-auf-Erkennung reguliert der smarte Heizkörperregler bei offenem Fenster die Temperatur automatisch für einen gewünschten Zeitraum herunter. Kalte Räume lassen sich auf Wunsch mittels Boost-Funktion schnell aufwärmen. Die Frostschutz-Funktion regelt auf Tastendruck die Heizung herunter. Am FRITZ!DECT 302 können sich Nutzer nun auf dem E-Paper-Display den momentan eingestellten Wochenzeitplan und den Temperaturverlauf anzeigen lassen. Die Kindersicherung, die am Gerät per Tastenkombination aktiviert wird, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Und über einen niedrigen Batteriestand oder Verbindungsabbruch werden Nutzer automatisch per Push Service informiert.

Die Highlights von FRITZ!DECT 302

Neuer, intelligenter Heizkörperregler für das Heimnetz

Steuert automatisch und präzise die Raumtemperatur

E-Paper-Display mit sehr guter Lesbarkeit, energieeffizient, in 90-Grad-Schritten drehbar

Per Funkstandard DECT ULE sicher im Heimnetz eingebunden

Hilft Energie einzusparen und verringert damit die Heizkosten

Einfaches Einrichten über FRITZ!Box, bequeme Steuerung per FRITZ!App Smart Home, Browser

Per MyFRITZ!-Dienst (FRITZ!App Smart Home, Browser) von unterwegs steuerbar

Fenster-auf-Erkennung, Tastensperre, Kalkschutzfunktion

Boost-Funktion für schnelles Aufheizen

Manueller Heizstopp mittels Frostschutz-Funktion

Leichtes Anbringen an gängigen Heizkörperventilen

Push-Mail-Funktion informiert über Status von Funkverbindung und Batteriestand

Update-fähig für neue Funktionen

Drei AA-Batterien im Lieferumfang enthalten

Voraussetzung: FRITZ!Box mit DECT-Basis

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort ist FRITZ!DECT 302 zum Preis von 69 Euro (UVP) erhältich.