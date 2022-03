Apple hat den Start seines neuen Entrepreneur Camps für lateinamerikanische Gründer bekannt gegeben und setzt damit seine Fortbildungsreihe für Unternehmensgründer aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen fort.

Apple hatte im letzten Jahr eine Reihe wichtiger neuer Projekte im Rahmen seiner mit 100 Millionen US-Dollar geförderten „Racial Equity and Justice Initiative“ (REJI) gestartet, wozu jetzt auch das Entrepreneur Camp für lateinamerikanische Gründer gehört.

„Wir freuen uns sehr, die Wirkung des Entrepreneur Camps mit dieser neuen Gruppe von lateinamerikanischen Technologen zu verstärken“, sagte Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple, in einer Erklärung. „Es ist uns eine Ehre, diese Gründer und Entwickler auf ihrem Weg zu unterstützen, während sie erstaunliche Apps entwickeln, die uns verbinden, informieren und inspirieren.“