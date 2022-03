Apple TV+ hat den Trailer zu „Slow Horses“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine mit Spannung erwarteten Spionageserie mit Oscar-Preisträger Gary Oldman, die am Freitag, den 01. April 2022 ihre weltweite Premiere auf Apples Video-Streaming-Dienst feiert.

Apple TV+: offizieller Trailer zu „Slow Horses“ ist da

Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis „Slow Horses“ auf Apple TV+ startet. „Slow Horses“ ist ein düsteres, humorvolles Spionagedrama, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimdienstagenten folgt, die in einer Mülldeponie des MI5, die als Slough House bekannt ist, dienen. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber jähzornigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer Fehler am Karriereende in Slough House landen, da sie häufig durch den Rauch und die Spiegel der Spionagewelt stolpern.

Zu Oldman gesellt sich ein hochdekoriertes Ensemble, darunter Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel und Peter Judd. Zudem ist Jonathan Pryce bei einem besonderen Gastauftritt zu sehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum Start der Serie stehen die ersten beiden Episoden zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer freitags neue Folgen.