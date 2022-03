Update 03.03.2022: Endlich ist es wieder soweit. Nachdem o2 vor einiger Zeit den 100 Euro Wechselbonus gestrichen hatte, ist dieser ab sofort und nur für kurze Zeit wieder erhältlich. Was hat es damit auf sich? Wir bringen euch kurz und knapp auf Ballhöhe.

100 Euro Wechselbonus

Um euch das Angebot und den Wechsel von einem anderen Anbieter besonders schmackhaft zu machen, bietet euch o2 derzeit 100 Euro Wechselnbonus an. Wechselt ihr von einem Wettbewerbskunden zu o2, so sichert ihr euch 100 Euro Wechselbonus. Schneller kann man keine 100 Euro verdienen.

(/Update Ende)

Ursprünglicher Artikel: In diesem Monat und im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest hat der Mobilfunkanbieter o2 einen ganz besonderen Deal aufgelegt. Ihr erhaltet das iPhone 13 im Bundle mit den AirPods Pro im o2 Free M Boost für nur 1 Euro Zuzahlung.

iPhone 13 mit AirPods Pro im o2 Free M Boost nur 1 Euro Zuzahlung

Habt ihr Interesse am iPhone 13 und darüberhinaus an den AirPods Pro? Dann hat o2 sicherlich genau das richtige Bundle für euch geschnürt. o2 bietet euch das iPhone 13 zusammen mit den AirPods Pro im o2 Free M Boost an. Die einmalige Zuzahlung beträgt gerade einmal 1 Euro.

Über das iPhone 13 müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren? Apple setzt unter anderem auf ein 6,1 Zoll Display, A15-Chip, Face ID, 5G-Chip und vieles mehr. Bei den AirPods Pro handelt es sich um komplett drahtlose Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und mehr.

Der o2 Free M Boost bietet euch 40GB Highspeed-Volumen (LTE und 5G), eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) und EU-Roaming. Zudem könnt ihr die kostenlose Connect-Option buchen, so dass ihr bis zu 10 SIM-Karten für euer Tablet, Smartwatch etc. erhaltet.

iPhone 13 (128 GB) für 1 € Zuzahlung

AirPods Pro

Free M Boost (40 GB mit 300 Mbit/s) für 64,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.559,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 5,99 € (inkl. 4,99 € Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1565,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 65,24 € monatlich

–> Hier geht es direkt zum iPhone 13 / AirPods Pro Bundle

Connect bestätigt sehr gute o2 Netzqualität

Vor wenigen Tagen wurden die Ergebnisse des o2 Netztests bekannt gegeben. Bei diesem renommierten Test erhielt o2 das bisher beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Das Fachmagazin zeichnete das O2 Netz in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge mit der Note „sehr gut“ aus. Mit insgesamt 874 Punkten übertrifft o2 dabei das bereits sehr gute Vorjahresergebnis (852 Punkte) noch einmal deutlich.

Wenn es ein neues Smartphone von Apple sein soll, dann sichert euch direkt das aktuelle Modell. Passenden dazu erhaltet ihr die AirPods Pro kostenlos dazu.