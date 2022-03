„Gleich ist es soweit. Du kannst ab 14 Uhr vorbestellen. Wir freuen uns auf dich.“, so begrüßt Apple aktuelle seine Apple Online Store Kunden. Anfang dieser Woche vorgestellt, können iPhone SE 3 und iPad Air 5 ab heute vorbestellt werden. Bevor es allerdings soweit ist, müssen wir uns noch ein paar Stunden bis 14:00 Uhr gedulden. Im Vorfeld und um die letzten Vorbereitungen zu treffen, hat Apple soeben seinen Online Store vom Netz genommen.

iPhone SE 3 und iPad Air 5 können in Kürze vorbestellt werden

Es gehört zur Tradition, dass Apple im Vorfeld eines Verkaufsstarts seinen Online Store vorübergehend offline nimmt. Dies ist auch am heutigen Freitag der Fall. Apple hat Anfang dieser Woche bereits bestätigt, dass heute der Startschuss für das iPhone SE 3 und iPad Air 5 fällt. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ihr ab heute auch das iPhone 13 (Pro) in „Grüne“ bestellen könnt. Solltet ihr am heutigen Vormittag versuchen, einen Einkauf im Apple Online Store zu tätigen, so müsst ihr diesen um wenige Stunden verschieben.

Im Rahmen der „Peek Performance“-Keynote hatte Apple unter anderem das iPhone SE, iPad Air 5, Mac Studio, Studio Display und das iPhone 13 (Pro) in Grün angekündigt. Während sich Mac Studio und Studio Display bereits seit Dienstag zu kaufen sind, so startet am heutigen Tag der Vorverkauf für iPhone SE , iPad Air 5 und die neue iPhone 13 (Pro) Farboption. Der eigentliche Verkaufsstart der vorgestellten Produkte findet am 18. März 2022 statt.

Ein paar wenige Stunden müsst ihr euch noch gedulden. Um 14 Uhr wird der Apple Online Store wieder erreichbar sein und dann könnt ihr die neuen Produkte bestellen.