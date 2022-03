In gewohnter Manier richten wir unseren Blick kurz vor dem Wochenende auf Apple Video-Streaming-Dienst Apple TV+. Am heutigen Freitag startet die neue Drama-Serie „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“. Zudem feiert die 2. Staffel zu „Die Snoopy Show“ ihre Premiere. Darüberhinaus stehen neue Episoden zu weiteren Apple Original-Serien bereit.

Apple TV+: „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“ ist gestartet

Am heutigen Freitag (11. März 2022) startet „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“ (englischer Titel: „The Last Days of Ptolemy Grey“) auf Apple TV+.

„The Last Days of Ptolemy Grey“ basiert auf dem Roman des Bestsellerautors Walter Mosley, der die Geschichte für die Leinwand adaptierte und ebenso als ausführender Produzent fungiert. „The Last Days of Ptolemy Grey“ zeigt Jackson als Ptolemy Grey, einen kranken Mann, der von seiner Familie, seinen Freunden und sogar von ihm selbst vergessen wurde. Ptolemy, der plötzlich ohne seinen vertrauten Betreuer zurückbleibt und kurz davor steht, noch tiefer in eine einsame Demenz zu versinken, wird die Pflege des verwaisten Teenagers Robyn zugeteilt, gespielt von Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”). Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemaios von Demenz geplagte Erinnerungen vorübergehend wiederherstellen kann, beginnt eine Reise zu schockierenden Wahrheiten über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zur Serie mit Samuel L. Jackson eingebunden.

„Die Snoop Show – Staffel 2“ ist da

Nachdem vor rund einem Jahr die 1. Staffel zu „Die Snoopy Show“ ausgestrahlt wurde, steht ab dem heutigen Tag die 2. Staffel von Snoopy und Co. bereit. Klein (und Groß) werden sich sicherlich schon auf die Fortsetzung gefreut haben. Auch einen kleinen Ausblick haben wir noch für euch. „It’s the Small Things, Charlie Brown“, ein neues Original-Special zur Feier des Earth Day mit einem Original-Song des amerikanischen Singer-Songwriters Ben Folds, feiert am 15. April seine Premiere. Weiter geht es am 06. Mai und rechtzeitig zum Muttertag mit „To Mom (and Dad), With Love“.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer zu „Die Snoopy Show – Staffel 2“ eingebunden.

Weitere neue Episoden

Darüberhinaus stehen ab sofort neue Folgen zu Severance, Suspicion und Servant bereit.