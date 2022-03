Man konnte bereits erahnen, dass Apple seine Frühjahrs-Keynote nutzen wird, um eine neue Farbe für die iPhone 13 Produktfamilie anzukündigen. Im Vergangenen Jahr kündigte Apple im April das iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett an und diesem Jahr stand die Farbe „Grün“ auf der Tagesordnung. Genau genommen, sind es sogar zwei neue Farben, die Apple dieser Tage einführt. Das iPhone 13 ist in Grün bestellbar und das iPhone 13 Pro bietet Apple in Alpingrün an. Falls ihr noch eine Entscheidungshilfe benötigt, welches iPhone bzw. welche Farbe es sein, soll so gibt es ab sofort zahlreiche Fotos und Videos in freier Wildbahn.

iPhone 13 (Pro) in Grün: Reviews sind da

Parallel zur Apple „Peek Performance“-Keynote hat Apple grüne Testgeräte an ausgewählte Medienvertreter, Influencer und Co. verteilt. Im Laufe des nachmittags ist das Embargo ausgelaufen, so dass die erste Reviews bereits veröffentlicht sind. Da sich die grünen Modelle technisch nicht von den anderen Farbvarianten unterscheiden, konzentrieren sich die ersten „Tester“ in erster Linie auf die Farben Grün und Alpingrün.

The Verge

Das normale Grün auf dem Standard-iPhone ist etwas gesättigter, mehr Kelly-Grün, als ich erwartet hatte. Es hebt auch das Apple-Logo mehr hervor, als mir lieb ist. Alpingrün ist etwas weicher und gedeckter. Und wenn sie nebeneinander liegen, lassen sie das grüne Galaxy S22 viel weniger grün aussehen, als ich dachte und eher tief Blaugrün. […] Auf jeden Fall sieht ein grünes Telefon einfach anders aus, aber nicht auf aufmerksamkeitshungrige Art und Weise. Es ist eine subtile Aussage, etwas, das einen über die Person wundern lässt, die es trägt … […] Auf jeden Fall ist das iPhone 13 Pro das derzeit beste grüne Telefon, gefolgt vom Standard-iPhone 13, und das Galaxy S22 belegt den dritten Platz.

ZDNet

Die grüne Farbe des iPhone 13 ist glänzend, wie die anderen Farboptionen, und sieht in meinen Augen eher wie ein Tarngrün aus. Es ist so dunkel wie die Fotos auf der Apple-Website aussehen, aber vielleicht etwas lebendiger. […] Wie bei den anderen Farboptionen für das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max hat Alpingrün eine matte Oberfläche. Es ist eine hellere Version von Tarngrün. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe mir lieber ist, Sierrablau oder Alpingrün.

Video-Reviews

