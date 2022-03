Während Suspicion bereits auf Apple TV+ angelaufen ist, müssen wir uns noch ein paar wenige Tage gedulden, bis auch WeCrashed seine Premiere auf Apples Videos-Streaming-Dienst feiern wird. Am kommenden Freitag (18. März 2022) ist es soweit. Zu beiden Serien hat Apple nun die deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

„WeCrashed“: deutscher Trailer steht auf YouTube bereit.

WeCrashed ist eine limitierte Serie mit den Oscar- und SAG-Preisträgern Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen. „WeCrashed“ ist von tatsächlichen Ereignissen inspiriert – und einer Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt von allem steht. WeWork hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzelnen Coworking Space zu einer globalen Marke mit einem Wert von 47 Milliarden US-Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel der Wert um 40 Milliarden US‑Dollar. Was war passiert? Neben Leto und Hathaway spielen Kyle Marvin, America Ferrera und OT Fagbenle die Hauptrollen in der Serie.

Los geht es am kommenden Freitag mit den ersten drei Folgen zur Serie, anschließend werden wöchentlich neue Episoden ausgestrahlt.

Offizieller Trailer: „Suspicion“

Anfang Februar lief Suspicion exklusiv auf Apple TV+ an. Sieben Episoden der Serien stehen bereits zur Ansicht bereit, am kommenden Freitag wird das Staffelfinale ausgestrahlt.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Als der Sohn einer prominenten amerikanischen Geschäftsfrau (Thurman) aus einem New Yorker Hotel entführt wird, fällt der Verdacht schnell auf vier scheinbar ganz normale britische Staatsbürger, die sich in der fraglichen Nacht im Hotel aufhielten. Als sie sich in einem transatlantischen Katz-und-Maus-Rennen wiederfinden, um den vereinten Kräften der National Crime Agency und des FBI zu entgehen, um ihre Unschuld zu beweisen, wird klar, dass nicht jedem vertraut werden kann. Wer steckt wirklich hinter der mysteriösen Entführung und wer ist nur schuldig, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein?

Wir sind aktuell mitten in Folge 5 und sind schon gespannt, welches Ende die Serie nehmen wird.