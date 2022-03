Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Mit „WeCrashed“ und „Stilles Wasser – Staffel 2“ laufen heute neue Inhalte für Jung und Alt auf Apples Video-Streaming-Dienst an.

„WeCrashed“ ab sofort auf Apple TV+

WeCrashed ist eine limitierte Serie mit den Oscar- und SAG-Preisträgern Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen. „WeCrashed“ ist von tatsächlichen Ereignissen inspiriert – und einer Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt von allem steht. WeWork hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzelnen Coworking Space zu einer globalen Marke mit einem Wert von 47 Milliarden US-Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel der Wert um 40 Milliarden US‑Dollar. Was war passiert? Neben Leto und Hathaway spielen Kyle Marvin, America Ferrera und OT Fagbenle die Hauptrollen in der Serie.

Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen der Serie bereit. Jeweils freitags folgt eine neue Episode. Zur Einstimmung haben wir euch den deutschen Trailer zu „WeCrashed“ eingebunden.

Vorab fand übrigens noch die Weltpremiere zu „WeCrashed“ im Academy Museum in Los Angeles statt. Serienstars wie die Oscar- und SAG-Preisträger Jared Leto und Anne Hathaway sowie Mitschöpfer, ausführende Produzenten, Co-Showrunner Lee Eisenberg und Drew Crevello sowie die Regisseure John Requa und Glenn Ficarra nehmen an der Veranstaltung auf dem roten Teppich teil.

„Stilles Wasser – Staffel 2“ ist da

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple angekündigt, dass „Stilles Wasser“ (englischer Titel „Stillwater“) am heutigen Tag in die zweite Staffel geschickt wird. Ab sofort steht diese bereit.

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Geschwister Karl, Addy und Michael, die sich alltäglichen Herausforderungen – großen und kleinen – stellen, die sich manchmal unüberwindbar anfühlen. Zum Glück für diese drei haben sie Stillwater, einen weisen Panda, als direkten Nachbarn. Durch sein Beispiel, seine Geschichten und seinen sanften Humor gibt Stillwater den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle und Werkzeuge, die ihnen helfen, ihre eigenen täglichen Herausforderungen zu meistern.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.