Am heutigen Tag ist es endlich soweit und Mac Studio, Studio Display, iPad Air 5 und iPhone SE 3 feiern ihren Verkaufsstart. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ab sofort auch das iPhone 13 (Pro) in Grün erhältlich ist.

Verkaufsstart: Mac Studio, Studio Display, iPad Air 5 und iPhone SE 3

Vergangene Woche Dienstag hatte Apple im Rahmen der „Peek Performance“-Keynote allerhand neue Produkte angekündigt. Mac Studio und Studio Display ließen sich noch am Abend der Keynote vorbestellen. iPad Air 5, iPhone SE 3 und das grüne iPhone 13 (Pro) folgten am 10. März 2022. Heute feiern alle Produkte ihren Verkaufsstart. Wir möchten euch noch eimal auf die wichtigsten Eckdaten zu den Produkten aufmerksam machen.

Apple hat vergangene Woche das neue iPad Air mit dem von Apple entwickelten M1 Chip vorgestellt, das einen gewaltigen Leistungssprung bietet. Verfügbar in atemberaubenden, neuen Farben hat das iPad Air die neue Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus für ein natürlicheres Erlebnis bei Videokonferenzen, einen USB-C Anschluss mit bis zu zweimal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und superschnelles 5G bei Modellen mit Mobilfunk. Hier findet ihr das iPad Air 5 im Apple Online Store.

Das neuen, eleganten iPhone 13 Pro in Alpingrün und iPhone 13 in Grün ergänzen die Produktfamilie, die den ultraschnellen A15 Bionic, fortschrittliche Kamera-Systeme mit unglaublichen computergestützen Fotografiefunktionen, lange Batterielaufzeit und 5G bietet sowie unglaublich robust ist. Hier geht es zum iPhone 13 (Pro) im Apple Online Store.

iPhone SE 3: Das günstigste iPhone verfügt über den leistungsstarken A15 Bionic, 5G, bessere Batterielaufzeit, ein neues Kamera-System mit fortschrittlichen Funktionen wie Smart HDR 4, Fotografische Stile und Deep Fusion und ist noch robuster. Hier findet ihr das iPhone SE 3 im Apple Online Store.

Apple hat im Rahmen des „Peek Performance“-Events den Mac Studio und das Studio Display vorgestellt, einen völlig neuen Mac Desktop und ein Display, die Nutzern alles Notwendige bieten, um sich das Studio ihrer Träume einzurichten. Der Mac Studio ist ein Durchbruch im Personal Computing und wird von dem M1 Max und dem neuen M1 Ultra angetrieben, dem weltweit leistungsstärksten Chip in einem Personal Computer. Es ist der erste Computer, der ein noch nie dagewesenes Maß an Performance, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und völlig neue Funktionen in einem unglaublich kompakten Design bietet, das nur eine Handbreit Platz auf dem Schreibtisch benötigt.

Mit dem Mac Studio können AnwenderAufgaben erledigen, die auf keinem anderen Desktop-PC möglich sind, wie beispielsweise das Rendern riesiger 3D Umgebungen oder die Wiedergabe von 18 Streams ProRes Video.Das Studio Display, die perfekte Ergänzung zum Mac Studio, lässt sich auch hervorragend mit jedem anderen Mac kombinieren. Es verfügt über ein großes 27″ 5K Retina Display, eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus und ein Hi-Fi Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit 3D Audio. Zusammen verwandeln der Mac Studio und das Studio Display jeden Arbeitsbereich in ein kreatives Kraftwerk. Hier findet ihr den Mac Studio und das Studio Display im Apple Online Store.