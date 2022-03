Die Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase erhaltet ihr bei Amazon aktuell zum einem neuen Tiefpreis von nur 195,99 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von Apple entspricht dies einem Rabatt in Höhe von satten 30 Prozent.

AirPods Pro zum neuen Tiefpreis bei Amazon erhältlich

Im Herbst letzten Jahres hatte Apple im Rahmen der „Unleashed“-Keynote nicht nur die neuen AirPods 3 vorgestellt, sondern auch die AirPods Pro mit einem neuen MagSafe Ladecase ausgestattet. Genau diese Kombination aus AirPods Pro und MagSafe Ladecase steht bei Amazon zu einem neuen Tiefpreis im Mittelpunkt. Ihr zahlt vorübergehend nur 195,99 Euro. Einen niedrigeren Preis haben wir bis dato noch nicht bei Amazon erlebt.

Die AirPods Pro setzen auf eine aktive Geräuschunterdrückung und hochwertigen, immersiven Sound in einem leichten In-Ear-Design. Seit dem Verkaufsstart der AirPods Pro hat sich hardwaretechnisch nichts an den Kopfhörern geändert. Allerdings hat Apple auf der Softwareseite in den Monaten verschiedene neuen Funktionen nachgerüstet. Unter anderem denken wir hierbei an das Zusammenspiel mit dem „Wo ist?“-Netzwerk, welches auch dabei hilft, eure verlegten oder verlorenen Kopfhörer wiederzufinden. Übrigens: Die AirPods 3 erhaltet ihr aktuell für nur 168,99 Euro.

Angebot Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren