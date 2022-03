Die Zeiten regelmäßiger Angebote von 15 oder 20 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten sind seit Anfang dieses Jahres vorbei. Für gewöhnlich halten die aktuellen Promos 10 Prozent Extra-Guthaben bereit, so auch bei Aldi (Nord und Süd) in der laufenden Woche.

Aldi: 10 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes Karten

Ab dem heutigen Montag (21. März 2022) und noch bis kommenden Samstag (26. März 2022) erhaltet ihr bei Aldi 10 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet:

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 27,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 55 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Soweit uns bekannt, handelt es sich um ein deutschlandweites Angebot von Aldi. Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen. So muss die Karte bis zum 09. April 2022 eingelöst werden, um das Bonusguthaben zu erhalten.

Das iTunes bzw. App Store Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filmen, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, iCloud-Speicherpläne, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ und Apple One könnt ihr so bezahlen.