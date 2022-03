Mit Surfshark One bietet Surfshark ein nützliches Add-On an, mit dem ihr den VPN-Services des Anbieters mit nützliches Funktion erweitern könnt. Kurzum: Ihr ergänzt Surfshark VPN mit Surfshark Alert, Surfshark Search und Surfshark Antivirus. Was sich hinter den einzelnen Funktionen des Add-Ons verbirgt, möchten wir euch an dieser Stelle näher bringen. Hier geht es direkt zu Surfshark One.

Surfshark One: VPN + Antivirus + Alarmfunktion + private Suche

Im Sommer letzten Jahres hat Surfshark eine neue Zusatzfunktion von Surfshark gelauncht, dabei handelt es sich um ein neues Antivirus-Programm. Das kann zusammen mit Surfshark Alert, Surfshark Search und natürlich Surfshark VPN als „Sursfark One“ gebucht werden. Genau wie bei Apple One (hier werden verschiedene Apple Services als Bundle angeboten), kombiniert Surfshark mit Surfshark One seine besten Services.

-> Heute: -72 Prozent auf Surfshark One

Den VPN-Service von Surfshark hatten wir in den letzten Monaten immer mal wieder thematisiert und für euch getestet. Aus diesem Grund möchten wir drauf nur noch einmal kurz eingehen. Bei Surfshark VPN handelt es sich um einen erfolgreichen VPN-Dienst, der bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Bei einer VPN-Verbindung dient der eigene Rechner als VPN-Client. Über die VPN-Software wird der Client mit einem VPN-Server des jeweiligen Anbieters verbunden. Ab jetzt wird die IP-Adresse, über die sich der Mac, das iPhone etc. im Internet identifizieren lässt, durch die IP des VPN-Servers ersetzt. Der eigentliche Nutzer wird auf diese Weise verschleiert. Zudem werden die übermittelten Daten innerhalb des VPN-Tunnels verschlüsselt und sind somit ebenfalls nicht von außen einsehbar. Möchtet ihr eure IP-Adresse im Internet nicht preisgeben, so greift zu einem VPN-Dienst. Verschlüsselung, Service, Datenschutz und Co. werden bei Surfshark „groß“ geschrieben. Zudem steht für nahezu alle Plattformen eine Applikation bereit (iOS, iPadOS, Windows, Android etc.)

Surfshark Alert: Sichere deine Konten ab

Erhalte jedes Mal eine umgehende Warnung, sobald deine E-Mail-Adresse in einer gehackten Online-Datenbank auftaucht, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Lasse dir die Anzahl von Sicherheitsverstößen gegen dein Passwort anzeigen, um zu sehen, ob es sicher ist.

Verhindere Identitätsdiebstahl, indem du dich über den Sicherheitsstatus deiner persönlichen Identifikationsnummer auf dem Laufenden hältst.

Surfshark Search: Verbirg deine Suchanfragen

Erhalte ausschließlich verlässliche Suchergebnisse ohne Werbung und Tracking.

Surfshark Search wird niemals auch nur eine einzige Werbung einblenden. Punkt.

Wähle selbst eine Region aus und erhalte Suchergebnisse zu deinem gewünschten Standort.

Durchsuche das Web auf verlässliche Suchergebnisse und unbeeinträchtigt von vorherigen Suchanfragen sowie deinem tatsächlichen Standort.

Surfshark Antivirus: Schütze deine Geräte

Effektiver Schutz vor Viren, Schadsoftware sowie aufdringlicher Werbung für Android und Windows. Die Version für macOS kommt auch bald

Scanne deine Geräte auf schädliche Programme, Apps, Dokumente und Dateien.

Sorge bei Download, Installation oder der Nutzung von Programmen und Dateien für ununterbrochenen Schutz und höchste Privatsphäre

Was wann scannen – es ist allein deine Entscheidung. Individualisiere und plane deine Scans deiner persönlichen Bedürfnisse entsprechend!

Natürlich kommt es bei einem Service nicht nur auf den Leistungsumfang an, sondern auch auf den Preis an. Dieser kann sich in jedem Fall sehen lassen. Anbei bietet Surfshark ein Rabatt von 72%: Ihr bezahlt für Surfshark One nur 3,50 Euro pro Monat.

Ihr erhaltet den vollen Zugriff auf Surfshark VPN, Surfshark Antivirus, Surfshark Alarm und Surfshark Search. Falls ihr noch am Überlegen seid, könnt ihr den Service auch für einen Monat oder für ein halbes Jahr ausprobieren. Die monatliche Preise sind in diesem Fall etwas höher, aber man behält die Flexibilität.

-> Heute: -72 Prozent auf Surfshark One