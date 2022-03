Ende letzter Woche feierte unter anderem das neue iPhone SE (3. Generation) seinen Verkaufsstart. Frühbesteller haben ihre Geräte längst erhalten, aber auch neue Bestellungen können sofort ausgeliefert werden. Wie wir es rund um den Verkaufsstart eines Apple Produkts gewohnt sind, landet auch das iPhone SE 3 auf dem Seziertisch und wird fein säuberlich auseinandergenommen.

Teardown: iPhone SE 3

Vor wenigen Tagen hatten wir schon das Teardown des Mac Studio zu Gesicht bekommen, nun ist das neue iPhone SE 3 an der Reihe. So erhalten wir einen ersten Blick in das Innere des Gerätes. Ohne zuviel vorweg nehmen zu wollen, echte Überraschungen gibt es nicht. Eins, zwei interessante Aspekte zeigen sich jedoch.

Zunächst einmal zeigt das Teardown, dass Apple einen größeren 2.018mAh Akku verbaut hat. Bei der Vorgängergeneration kam ein 1.821mAh Akku zum Einsatz. Der größere Akku in Kombination mit dem A15-Chip sorgt dafür, dass das iPhone SE 3 im Vergleich zum iPhone SE 3 eine zwei Stunden längere Videowiedergabe, eine 2 Stunden längere Videowiedergabe (gestreamt) und eine 10 Stunden längere Audiowiedergabe bietet.

Weiter zeigt das Teardown, dass Apple einen Qualcomm Snapdragon X57 5G-Chip. Interessanterweise findet dieser Chip bislang nirgends Erwähnung. Von daher können wir uns gut vorstellen, dass Qualcomm und Apple diesen speziell für das iPhone SE (und möglicherweise andere Geräte) konzipiert haben. Der 5G-Chip bietet Unterstützung für Sub-6GHz, nicht jedoch für mmWave. Vor wenigen Tagen hatten wir bereits erfahren, dass Apple beim iPhone SE 3 auf 4GB RAM setzt.