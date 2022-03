Mac Studio und Apple Studio Display haben in der vergangenen Woche ihren Verkaufsstart gefeiert. Frühbesteller haben ihre Geräte bereits ausgeliefert bekommen und so haben wir ein erstes Teardown zu Gesicht bekommen. Dieses suggerierte, dass Anwender nachträglich ein SSD-Upgrade durchführen können. Dies ist allerdings aktuell nicht möglich. Es scheint, als habe Apple diese Option softwareseitig blockiert.

Mac Studio: SSD-Upgrade durch Nutzer aktuell softwareseitig blockiert

Aus einem über das Wochenende aufgetauchten Teardown-Video zum Mac Studio geht hervor, dass das Gerät – genau wie der Mac Pro – über zwei SSD-Slots verfügt. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass man das Gerät nachträglich erweitern kann.

Allerdings heißt es auf der Apple-Website unmissverständlich: „Der Speicher des Mac Studio ist nicht frei zugänglich. Falls du meinst, du könntest in Zukunft zusätzliche Speicher­kapazität brauchen, solltest du vielleicht mehr nehmen.“

YouTuber Luka Miani hat die Probe aufs Exempel gemacht. So hat er den SSD-Speicher aus einem Mac Studio entnommen und in dem freien SSD-Steckplatz in einem zweiten Max Studio platziert. Nach dem Anschalten des Gerätes blinkte dieses nur „SOS“ und bootete nicht mehr.

Der „Mac Studio“ erkannte die SSD, aber Apples Software verhinderte das Booten. Dies scheint zum aktuellen Zeitpunkt eine bewusste Entscheidung seitens Apple zu sein, um zu verhindern, dass Anwender ihren Mac Studio eigenständig öffnen und den Speicher des Geräts erweitern.

Gut möglich, dass Apple diese Blockade zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Softwareupdate löst. Dies könnte dann der Fall sein, wenn autorisierte SSD-Kits für den Mac Studio angeboten werden.