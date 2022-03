Ende vergangener Woche lief die 2. Staffel zu „Stillwater“ (deutscher Titel: „Stilles Wasser“ auf Apple TV+ an. Falls euch der Trailer noch nicht reicht, um einen Einblick in die Kinderserie zu erhalten, so hat Apple TV+ einen weiteren kürzen Clip veröffentlicht.

Apple TV+: „Stillwater — Shorts – Yoga Poses for Kids“

Bei Stillwater stehen die Geschwister Karl, Addy und Michael, die sich alltäglichen große und kleinen Herausforderungen stellen, die sich manchmal unüberwindbar anfühlen, im Mittelpunkt. Zum Glück für diese drei haben sie Stillwater, einen weisen Panda, als direkten Nachbarn. Durch sein Beispiel, seine Geschichten und seinen sanften Humor gibt Stillwater den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle und Werkzeuge, die ihnen helfen, ihre eigenen täglichen Herausforderungen zu meistern.

In dem rund vier Minuten langen Clip „Stillwater — Shorts – Yoga Poses for Kids“ steht das Thema Achtsamkeit im Mittelpunkt. Yoga zu lernen braucht Zeit … und Übung! Stillwater ist der perfekte Achtsamkeitslehrer für Addy, Michael und Karl.