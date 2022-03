Apple hat auf seinem YouTube-Support-Kanal ein neues Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller Fotosammlungen in der Nachrichten-App erklärt. In exakt 42 Sekunden werdet ihr so auf Ballhöhe gebracht.

Apple-Video erklärt Fotosammlung in Nachrichten-App

Apple nutzt seine verschiedenen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Tipps & Tricks auszusprechen, Funktionen zu erklären und mehr. Erst gestern hatten wir euch auf ein Video aufmerksam gemacht, mit dem das Scannen von Text in die Notizen-App erklärt wird. Am heutigen Tag geht es mit der Fotosammlung in der Nachrichten-App weiter.

Mit iOS 15 gab es eine Umstellung innerhalb der Nachrichten-App. Verschickte man unter iOS 14 mehrere Fotos gleichzeitig über die Nachrichten-App, so wurden diese beim Empfänger alle einzeln angezeigt. Mit iOS 15 hat Apple die Ansicht angepasst. Wenn ihr nun mehrere Fotos verschickt, werden diese in einer Fotosammlung bzw. als Fotostapel verschickt.

Die Neuerung bietet eine bessere Darstellung innerhalb der Nachrichten-App. Um zwischen den Fotos innerhalb des Stapels zu wechseln, müsst ihr nur über diese wischen. Oberhalb des Fotostapels seht ihr die Anzahl der Fotos, die der Stapel enthält und zudem ein kleines Symbol für die Rasterdarstellung. Klickt ihr auf dieses, so seht ihr alle Fotos der Sammlung. Klickt ihr auf ein einzelnes Foto, so wird dieses groß dargestellt und ihr das Foto abspeichern, teilen, darauf antworten oder die Tapback-Funktion nutzen.