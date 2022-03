Apple hat seine Apple TV+ Webseite aktualisiert und dieser eine „Als Nächstes“-Warteschlange verpasst. Diese macht es einfacher, Apple TV+ Inhalte weiterzugucken und Inhalte im Überblick zu behalten.

Apple TV+ Webseite erhält „Als Nächstes“-Warteschlange

Ihr könnte Apple TV+ Inhalte nicht nur über die Apple TV-App am iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfolgen, sondern diese auch direkt über einen Browser am Mac oder PC angucken. Nun hat Apple genau diese dedizierte Apple TV+ Webseite aktualisiert und die „Als Nächstes“-Warteschlange hinzugefügt, so 9to5Mac. Das Update wurde Anfang dieser Woche durchgeführt.

Bis dato hatte die Apple TV+ Website nur eine Option zum Hinzufügen einer Sendung zur „Als Nächstes“-Warteschlange, die eigentliche „Als Nächstes“-Warteschlange gab des auf der Apple TV+ Webseite nicht.

Ihr gelangt zur „Als Nächstes“-Warteschlange im Browser, indem ihr die Apple TV+ Webseite aufruft und euch dort mit eurer Apple ID anmeldet. Ein entsprechendes Apple TV+ Abo wird selbstverständlich vorausgesetzt. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Apple TV-App auf dem iPhone, iPad und Co. verwenden, um „Als Nächstes“ zu verwenden. So haltet ihr geräteübergreifend eure Apple Originals im Überblick.