Produktivität gibt es in vielen Formen, aber die meisten Menschen sind so richtig produktiv, wenn sie ihre Zeit richtig einteilen. Wenn wir zielgerichtet damit umgehen, wie wir unsere Zeit verbringen, nehmen wir uns wirklich Zeit, um Ziele zu erreichen und Dinge zu erreichen, die wir schon seit einiger Zeit verfolgen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht.

Die produktivsten Menschen haben für gewöhnlich starre Tagespläne und weichen nur selten von diesen ab. Das liegt nicht daran, dass sie gemein oder restriktiv sind, sondern daran, dass sie sich auf das konzentrieren, was sie erreichen möchten.

Aber was ist eigentlich Zeitmanagement? Warum ist Zeitmanagement für uns alle wichtig? Wir geben euch die Antworten darauf und informieren euch darüber, wie ihr Aufgaben priorisiert, um die Produktivität zu maximieren. Wenn ihr in eurem Privat- und Berufsleben produktiver werdet und Zeit spart, indem ihr produktiv seid, dann bedeutet das, dass ihr auch mehr Freizeit habt.

So priorisiert Ihre Aufgaben mit 2Do

Vermutlich habt ihr den Begriff „virtueller Assistent“ bereits gehört oder gelesen und euch gefragt: „Was ist ein virtueller Assistent überhaupt?“ Solltet ihr bisher noch überhaupt keinen Kontakt mit einem digitalen Assistenten gemacht haben, so ist dies auch nicht schlimm. Apple-Nutzer denken beim Begriff „Digitaler Assistent“ in erster Linie an Siri. Die Aufforderung „Hey Google“ für die verschiedenen sprachaktivierten Dienste von Google dürfte bei Android-Nutzern bekannt sein. Und Amazon bietet mit Alexa ebenfalls einen Assistenten an.

Es gibt viele andere Beispiele, aber im Kern ist der virtuelle Assistent eine technologische Lösung, die euer Leben leichter und produktiver macht. Unternehmen wie Apple verwenden Siri als Branding-Element, weil es ein leicht zu verstehendes Konzept ist, aber selbst eine To-Do-App, die euch sagt, wann etwas fällig ist, kann als virtueller Assistent angesehen werden.

2Do ist unglaublich benutzerfreundlich und macht das Hinzufügen von Aufgaben zu einer To-Do-Liste einfach. Es ist genau so einfach, wie mit Siri zu interagieren. 2Do (das man über Setapp herunterladen kann) verwendet man, um Aufgaben einem Datum und einer Uhrzeit zuzuweisen und sich benachrichtigen zu lassen, bevor die nächste Aufgabe wird. Der Drei-Tages-Ausblick sagt euch, was in den kommenden Tagen anliegt. So kann man entsprechend planen. Dies wiederum hilft, die eigene Produktivität und Freizeit mit Leichtigkeit zu verwalten.

Mit den 2Do Mac- und iOS-Apps bleibt man in jedem Fall auf dem richtigen Kurs, egal wohin man geht, und man kann auch unterwegs Dinge verschieben oder Elemente zu einer Liste hinzufügen.

Wie wird man produktiver?

Seid ihr schon einmal so viel gereist, dass ihr euch gefragt habt: „In welcher Zeitzone befinde ich mich?“ Das Gefühl, unproduktiv zu sein, ist ähnlich.

Produktivität stellt sich schnell ein, wenn man seine verfügbare Ihre Zeit gut einteilt. Wenn man sich Zeit für die Dinge nimmt, die am wichtigsten sind, kann man sich auf diese Dinge konzentrieren und auch herausfinden, was einen ablenkt. Konzentriert euch auf eine bestimmte Aufgabe und behaltet im Hinterkopf, dass E-Mails lesen, Rechnungen bezahlen, Sport treiben und andere Dinge zu einem späteren Zeitpunkt ihre eigenen Zeitfenster haben.

Solange ihr euch nicht ablenken lasst, wird sich die Produktivität von selbst einstellen. Blockiert Benachrichtigungen, Anrufe und alles andere, was stören könnte. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, euch mit nur einer einzelnen Aufgabe zu beschäftigen, so wird man automatisch produktiver.

Tipps zum Zeitsparen mit Be Focused

Alle Aufgaben erfordern Zeit und Hingabe, um erledigt zu werden. Be Focused, eine erstaunliche App für den Mac, die man im Setapp-Katalog findet, hilft euch, sich Zeit zu nehmen, um alles zu erreichen. Die App hilft euch, benutzerdefinierte Timer für jede Aufgabe festzulegen, und verfügt über anpassbare Benachrichtigungstöne, damit ihr wisst, wann es Zeit ist, mit der nächsten Aufgabe fortzufahren. Alles, was ihr tun müsst, ist produktiv zu bleiben und euch auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren – Be Focused kümmert sich um den Rest.

Wenn ihr eure Zeit im Auge behalten müsset z. B. für die Rechnungserstellung (oder was auch immer), können Be Focused-Metriken exportiert und geteilt werden, sodass ihr leicht nachvollziehen könnt, wie produktiv ihr wirklich seid.

Was ist ein PDF-Editor?

Beim Bearbeiten von Dokumenten kann man reichlich Zeit verlieren, wenn einem nicht die passenden Tools zur Verfügung stehen. PDFs sind ein beliebtes Format für Dokumente und Dateien, aber ihre Bearbeitung ist notorisch schwierig, zumindest ohne die richtige App. Das ursprüngliche Konzept für PDFs war, dass sie nicht bearbeitbare und im Wesentlichen verlustfreie Dateitypen zum Teilen großer Dateien mit minimaler Dateigröße sein sollten. Dies erleichtert es euch, anderen E-Mails zu senden, da die meisten E-Mail-Plattformen und -Server Beschränkungen hinsichtlich der Dateigröße für Anhänge haben.

Spart Zeit mit PDFPen

Das Bearbeiten von PDFs kann unglaublich zeitaufwändig, mühsam und normalerweise schrecklich sein – es sei denn, ihr habt das richtige Programm dafür. PDFPen ist eine leistungsstarke App, die ihr kostenlos ausprobieren könnt, wenn ihr euch für eine kostenlose siebentägige Testversion von Setapp anmeldet.

PDFPen macht die Bearbeitung von PDFs einfach und unkompliziert. Die PDFPen-Oberfläche ist leicht verständlich und hilft euch, PDFs schnell zu bearbeiten und zu markieren, wodurch ihr wiederum jede Menge Zeit spart. Zuletzt mussten wir ein PDF bearbeiten und sehr schnell zurückschicken. Mit PDFPen konnte die Aufgabe effektiv und einfach erledigt werden. So konnte man sich schnell weiteren Aufgaben widmen.

In welcher Zeitzone befinde ich mich?

Vielreisende werden es kennen, die Frage nach der Zeitzone. Bei der Korrespondenz mit ausländischen Adressaten fragt man sich auch, in welchen Ländern diese arbeiten und wieviel Uhr es gerade bei ihnen ist.

Weltzeituhr Pro

Wenn ihr mit Menschen aus anderen Ländern zusammenarbeiten, denken diese möglicherweise nicht daran, dass ihr euch wiederum in einer anderen Zeitzone. World Clock Pro via Setapp hilft euch, jede Zeitzone überall auf der Welt im Auge zu behalten.

Ihr könnt jeden beliebigen Ort hinzufügen, und die App verfügt über eine aufgeräumte Benutzeroberfläche, auf der ihr Orte hinzufügen und Uhren in beliebiger Reihenfolge verschieben könnt. Dies ist eine wirklich praktische Funktion, wenn ihr Mitarbeiter habt, die auf der ganzen Welt in unregelmäßigen Schichten arbeiten – ordnet die Uhren neu, um zu verfolgen, wer an seinem Schreibtisch ist, damit ihr wisst, wie spät es ist und wo sie sich befinden.

Fazit

Es ist leicht, abgelenkt zu werden und die Zeit aus den Augen zu verlieren. Dies führt zu einem Verlust an Produktivität, sowohl beruflich als auch persönlich. Wenn euch die Zeit davonläuft, ist es schwierig, zusätzliche Zeit für die Dinge zu finden, die am wichtigsten sind.

2Do, World Clock Pro, PDFPen und Be Focused helfen euch dabei, auf eurem Kurs zu bleiben und eure Aufgaben pünktlich zu erledigen. Egal, was ihr erreichen müsst, diese vier Apps können euch dabei helfen.

Alle vier sind auch während der siebentägigen Testphase von Setapp, der führenden Suite von Produktivitäts-Apps für Mac, kostenlos. Während eurer Testphase habt ihr uneingeschränkten Zugriff auf die über 200 Apps im Setapp-Katalog. Wir wetten, dass ihr dort viele Apps finden werden, mit denen ihr produktiv bleibt und alles erreichen können, was ihr wollt.

Nach Ablauf eures Testzeitraums kostet Setapp nur 9,99 Dollar pro Monat für einen fortlaufenden, unbegrenzten Zugriff auf die gesamte App-Suite, die ständig wächst. Ihr könnt Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, oder die offensichtliche Wahl treffen und Setapp jetzt ausprobieren!