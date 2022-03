Mittlerweile sind die Tage gezählt, bis „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ auf Apple TV+ anläuft. Am 01. April 2022 ist es soweit und die neue Thriller-Serie steht bereit. Vorab hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht. Darüberhinaus hat Apple auch den deutschen Trailer zu „Lincolns Dilemma“ veröffentlicht. Diese Doku steht bereits seit wenigen Wochen zur Ansicht bereit.

Deutscher Trailer ist da: „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“

„Slow Horses“ ist ein düsteres, humorvolles Spionagedrama, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimdienstagenten folgt, die in einer Mülldeponie des MI5, die als Slough House bekannt ist, dienen. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber jähzornigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer Fehler am Karriereende in Slough House landen, da sie häufig durch den Rauch und die Spiegel der Spionagewelt stolpern.

In der Videobeschreibung heißt es kurz und knapp

Die unterste Etage der höchsten Geheimhaltung Sieh dir ab 1. April „Slow Horses“ auf Apple TV+ an.

Zum Start der Serie stehen die ersten beiden Folgen zur Ansicht bereit. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Offizieller Trailer: Lincolns Dilemma

Entdecket eine Seite von Abraham Lincoln, die ihr noch nicht kanntet – inspiriert von David S. Reynolds’ Buch „Abe: Abraham Lincoln in His Times“. In dieser vierteiligen Doku-Serie bieten eine Reihe von Historiker und seltenes Archivmaterial einen differenzierteren Blick auf den Mann, der als der Große Emanzipator bezeichnet wird.