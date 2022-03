PPDS, der globale Anbieter von Philips TV-Produkten für den Hotel- und Gaststättenmarkt, hat sich mit Apple zusammengetan. Im Zuge der Kooperation findet die Apple TV App den Weg in die mit Philips MediaSuite ausgestatteten Hotels. So soll es den Gästen ermöglicht werden, in den Hotelzimmern auf ihr Apple TV+ Abonnement zuzugreifen.

Apple TV App für Philips MediaSuite

Wie PPDS bekannt gegeben hat, steht die Apple TV App jetzt Hotelgästen über Philips MediaSuite Smart TVs zur Verfügung. Die hierfür vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung ist für die TV-Geräte ab sofort verfügbar, wobei die Apple TV App über den Google Play Store heruntergeladen werden kann. Gäste müssen ein aktives Abonnement für den Streaming-Dienst Apple TV+ haben, um auf einem Philips MediaSuite TV die Serien und Filme von Apple sehen zu können.

Die Partnerschaft ergänzt die bestehenden Vereinbarungen mit anderen führenden Streaming-Anbietern wie Netflix – in Verbindung mit dem integrierten 4K Chromecast – und bietet den Hotelgästen eine umfangreiche Auswahl an Streaming TV Home Entertainment.

Die Integration der Apple TV App unterstreicht laut PPDS die Strategie, dem globalen Gastgewerbemarkt branchenführende professionelle TV-Komplettlösungen anzubieten: