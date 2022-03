Einem Bericht von Nikkei Asia zufolge drosselt Apple die Produktion des neuen iPhone SE der dritten Generation nur wenige Wochen nach der Markteinführung aufgrund der Unsicherheiten, die durch den aktuellen globalen Konflikt und die angeblich geringe Nachfrage verursacht werden.

Dem Bericht zufolge, der sich auf ungenannte Quellen beruft, hat Apple die Zulieferer informiert, die Produktion des iPhone SE 3 für dieses Quartal um 2 bis 3 Millionen Einheiten zu kürzen, da die Nachfrage schwächer als erwartet sei.

Parallel zu dem Bericht sagte der zuverlässige Apple-Analyst Ming-Chi Kuo in einem Tweet, dass er die Schätzungen für die Auslieferungen des neuen iPhone SE von 25 bis 30 Millionen auf etwa 15 bis 20 Millionen Einheiten im Jahr 2022 senkt. Kuo gab an, dass die reduzierten Auslieferungen eine Folge der geringen Nachfrage seien. Der Tweet des Analysten stützt sich anscheinend eher auf die Überprüfung der Bestände in den Apple Stores als auf die Aussagen von Brancheninsidern.

Shanghai lockdown doesn’t affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status „in stock“ as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022