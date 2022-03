Im Rahmen der Apple „Peek Performance“-Keynote kündigte Apple nicht nur neue Hardware an (u.a. Mac Studio und Studio Display), sondern hatte auch sportliche Nachrichten im Gepäck. So gab Apple bekannt, dass man in Kooperation mit der Major League Baseball (MLB) „Friday Night Baseball“ anbieten wird. Nun hat Apple bestätigt, wann der offizielle Startschuss fallen wird.

08. April: Es geht los mit Friday Night Baseball

Apple und die Major League Baseball haben heute die erste Hälfte des „Friday Night Baseball“-Programms 2022 bekannt gegeben. Diese geplanten Spiele sind für jeden in den USA und weiteren Ländern mit Internetzugang kostenlos nur auf Apple TV+ verfügbar.

„Friday Night Baseball“ wird am 8. April mit zwei Spielen starten: die New York Mets spielen gegen die Washington Nationals und die Houston Astros treten gegen die Los Angeles Angels an. „Friday Night Baseball“ wird Live-Shows vor und nach dem Spiel beinhalten und auf Apple TV+ in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico, Südkorea und dem Vereinigten Königreich für ein begrenzte Zeit, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist, verfügbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Länder folgen.

Zusätzlich zu „Friday Night Baseball“ können die Fans in den USA „MLB Big Inning“ sehen, eine Liveshow mit Highlights und Hintergrundberichten, die während der regulären Saison jeden Abend ausgestrahlt wird. Baseballfans in den USA und Kanada haben außerdem Zugang zu einem neuen 24/7-Livestream mit Wiederholungen von Spielen der MLB, News und Analysen, Highlights, Klassikern und mehr sowie zu einem umfassenden On-Demand-Programm, einschließlich Highlights und Originalinhalten der MLB.

Fans können die Spitzenspiele am Freitagabend auf allen Geräten anschauen, auf denen Apple TV+ zu finden ist, einschließlich der Apple TV App auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K und HD und auf tv.apple.com/de, sowie ausgewählten Smart TVs, Spielekonsolen und Kabel-Set-Top Boxen.

Folgende Partien laufen auf Apple TV+

Freitag, 8. April

New York Mets at Washington Nationals (7 p.m. ET)Houston Astros at Los Angeles Angels (9:30 p.m. ET)

Freitag, 15. April

Tampa Bay Rays at Chicago White Sox (7 p.m. ET)Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers (10 p.m. ET)

Freitag, 22. April

St. Louis Cardinals at Cincinnati Reds (6:30 p.m. ET)Texas Rangers at Oakland Athletics (9:30 p.m. ET)

Freitag, 29. April

New York Yankees at Kansas City Royals (8 p.m. ET)Washington Nationals at San Francisco Giants (10 p.m. ET)

Freitag, 6. Mai

Chicago White Sox at Boston Red Sox (7 p.m. ET)Tampa Bay Rays at Seattle Mariners (9:30 p.m. ET)

Freitag, 13. Mai

San Diego Padres at Atlanta Braves (7 p.m. ET)Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks (9:30 p.m. ET)

Freitag, 20. May

St. Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates (6:30 p.m. ET)Texas Rangers at Houston Astros (8 p.m. ET)

Freitag, 27. May

Baltimore Orioles at Boston Red Sox (7 p.m. ET)Toronto Blue Jays at Los Angeles Angels (9:30 p.m. ET)

Freitag, 3. June

Detroit Tigers at New York Yankees (7 p.m. ET)Atlanta Braves at Colorado Rockies (8:30 p.m. ET)

Freitag, 10. June

Tampa Bay Rays at Minnesota Twins (8 p.m. ET)New York Mets at Los Angeles Angels (9:30 p.m. ET)

Freitag, 17. June

Chicago White Sox at Houston Astros (8 p.m. ET)Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers (10 p.m. ET)

Freitag, 24. June

Chicago Cubs at St. Louis Cardinals (8 p.m. ET)Detroit Tigers at Arizona Diamondbacks (9:30 p.m. ET=