Bosch hat seine eBike Connect App aktualisiert und diese in Version 4.8.0 im Apple App Store als Download bereit gestellt. Mit an Bord sind zahlreiche neue Funktionen. So bietet die Apple nun Support für Apple Health sowie aktualisiertes Kartenmaterial.

Bosch veröffentlicht eBike Connect 4.8.0

Fahrrad fahren bzw. eBike fahren ist nicht erst seit der COVID-19 Pandemie wieder voll im Trend. Immer mehr Menschen sind mit dem Zweirad unterwegs. Unter anderem profitiert Bosch von diesem Trend. Bei einer Vielzahl an eBikes kommt Bosch-Technik zum Einsatz. Neben der Hardware bietet Bosch mit eBike Connect auch die begleitende App an. Diese hat nun ein großes Update erhalten.

Apple Health : Verbinde die eBike Connect App einmalig mit Apple Health. Ab sofort werden deine aufgezeichneten Fahrten automatisch übertragen. Um die Synchronisation der Apps herzustellen, öffne die Einstellungen in der eBike Connect App und aktiviere die Verbindung zu Apple Health unter „Verbundene Apps“.

: Verbinde die eBike Connect App einmalig mit Apple Health. Ab sofort werden deine aufgezeichneten Fahrten automatisch übertragen. Um die Synchronisation der Apps herzustellen, öffne die Einstellungen in der eBike Connect App und aktiviere die Verbindung zu Apple Health unter „Verbundene Apps“. Help Center : Erhalte schnelle Hilfe! Im Help Center findest du Tipps und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Alle Informationen aus dem Help Center findest du jetzt auch direkt in deiner eBike Connect App unter „Mehr“ > „Help Center“.

: Erhalte schnelle Hilfe! Im Help Center findest du Tipps und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Alle Informationen aus dem Help Center findest du jetzt auch direkt in deiner eBike Connect App unter „Mehr“ > „Help Center“. Maßeinheiten : Wähle unter „Mein Profil“ zwischen metrischen und imperialen Einheiten.

: Wähle unter „Mein Profil“ zwischen metrischen und imperialen Einheiten. Kartenmaterial : Das Kartenmaterial wurde mit Stand Oktober 2021 aktualisiert. Die Kartenaktualisierung umfasst auch Nyon und das Online-Portal eBike Connect.

: Das Kartenmaterial wurde mit Stand Oktober 2021 aktualisiert. Die Kartenaktualisierung umfasst auch Nyon und das Online-Portal eBike Connect. Optimierte Berechnung der Werte : Wir haben Verbesserungen vorgenommen, so dass die Höhen- und Aufstiegs- bzw. Abstiegswerte bei der Routenplanung in eBike Connect genauer sind.

: Wir haben Verbesserungen vorgenommen, so dass die Höhen- und Aufstiegs- bzw. Abstiegswerte bei der Routenplanung in eBike Connect genauer sind. komoot : Wie im Online-Portal, kannst du jetzt auch in der App entscheiden, ob du einzelne Segmente oder deine Tageszusammenfassung mit deinem komoot-Profil synchronisieren möchtest. Die Einstellung kannst du in der eBike Connect App unter „Einstellungen“ > „Verbundene Apps“ > „komoot“ vornehmen.

: Wie im Online-Portal, kannst du jetzt auch in der App entscheiden, ob du einzelne Segmente oder deine Tageszusammenfassung mit deinem komoot-Profil synchronisieren möchtest. Die Einstellung kannst du in der eBike Connect App unter „Einstellungen“ > „Verbundene Apps“ > „komoot“ vornehmen. eBike Connect Widget : Auf dem Home Screen deines iPhones findest du die Anzeige des aktuellen eBike-Akkuladestands und der zurückgelegten Gesamtstrecke. Wir haben ein paar Verbesserungen vorgenommen: für eine stabilere Funktion. Das Widget bieten wir für Kiox oder Nyon. Die Funktion ist mit allen Geräten kompatibel, auf denen iOS 14 oder neuer verfügbar ist.

: Auf dem Home Screen deines iPhones findest du die Anzeige des aktuellen eBike-Akkuladestands und der zurückgelegten Gesamtstrecke. Wir haben ein paar Verbesserungen vorgenommen: für eine stabilere Funktion. Das Widget bieten wir für Kiox oder Nyon. Die Funktion ist mit allen Geräten kompatibel, auf denen iOS 14 oder neuer verfügbar ist. Menüstruktur: Eine klarere Menüstruktur in der Kartenansicht sorgt für den schnellen Überblick.

Um eBike Connect verwenden zu können, benötigt ihr mindestens iOS 12.