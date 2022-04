Ist es Zeit für neue AirPods Pro? Wenn es nach uns geht, so könnte Apple langsam aber sicher die nächste Generation der AirPods Pro ankündigen. Mittlerweile mehren sich die Hinweise, dass dies in der zweiten Jahreshälfte 2022 der Fall sein wird.

Analyst Ming Chi Kuo hat sich am heutigen Tag zur AirPods-Familie geäußert. Während die AirPods 2 nach der Ankündigung der AirPods 3 weiterhin erhältlich sind, geht er davon aus, dass dies bei den AirPods Pro nicht der Fall sein wird. Er rechnet damit, dass Apple den Verkauf der AirPods Pro (1. Gen) einstellen wird, sobald die AirPods Pro (2. Gen) erscheinen. Die Original AirPods Pro kamen im Oktober 2019 auf den Markt. Sollte Apple diese in der zweiten Jahreshälfte 2022 ersetzen, wären diese rund drei Jahre alt.

Kuo gab auch zu verstehen, dass die Nachfrage nach den AirPods (3. Gen) „deutlich schwächer“ sei als nach den AirPods (2. Gen), was dazu führte, dass Apple seine Bestellungen für die AirPods (3. Gen) bei Lieferanten im zweiten bis dritten Quartal dieses Jahres um rund 30 Prozent reduzieren werden.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022