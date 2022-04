Am heutigen Donnerstag, 14. April 2022 startet die 3. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Comedy-Gameshow LOL: Last One Laughing bei Prime Video.

LOL: Last One Laughing – Staffel 3 ist da

Die ersten beiden Staffeln zu „LOL: Last One Laughing“ waren ziemlich erfolgreich. Nun geht es in die dritte Runde. Die sechsteilige Show LOL: Last One Laughing begleitet zehn der beliebtesten Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht …gewinnt! Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kollegen und Kolleginnen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen.

Hier findet ihr LOL: Last One Laughing Staffel 3 bei Prime Video

Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik und Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt. Die Teilnehmer:innen stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

