Apple hat soeben damit begonnen, die Firmware 1A301 für die AirTags auszurollen. Die neue Version löst die bisherige Build-Nummer 1A291 ab.

Apple veröffentlicht Firmware-Update für die AirTags

Apple hat soeben die Firmware 1A301 für die AirTags veröffentlicht. Allerdings ist bis dato nicht bekannt, welche Neuerungen das Update mit sich bringt. Apple hat weder neue Funktionen angekündigt, noch dem Update einen Beipackzettel mitgegeben.

Es gibt kein Geheimrezept, wie ihr das Update anstößt. Das Ganze funktioniert „over-the-air“, wenn euer AirTag mit eurem iPhone verbunden ist. Allerdings solltet ihr nicht erwarten, dass das Firmware-Update unmittelbar eingespielt wird, sobald euer iPhone in der Nähe ist. Es kann sein, dass dies eins, zwei Wochen in Anspruch nimmt, bis das Update bei euch ankommt. Macrumors weiß zu berichten, dass Apple folgenden Plan verfolgt: 1 Prozent der AirTag-Benutzer erhalten das Update heute, 10 Prozent am 3. Mai, 25 Prozent am 9. Mai und am 13. Mai wird das Update für Jedermann zur Verfügung gestellt.

Um die Firmware-Version eines AirTags zu prüfen. müsst ihr die „Wo ist?“-App öffnen und unter Objekte einen AirTag auswählen. Nun klickt ihr unterhalb der AirTags-Bezeichnung in die Nähe des Akkusymbols und schon erscheint die Firmware-Version des ausgewählten AirTags.

Interesse an den AirTags?

Falls ihr Interesse an den Apple AirTags habt, so haben wir einen Tipp für euch parat. Bei Amazon erhaltet ihr derzeit das 4er Pack zum Preis von nur 94,90 Euro anstatt 119 Euro.