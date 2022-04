o2 feiert am 01. Mai 2022 seinen 20. Geburtstag und hat zum Jubiläum verschiedene Aktionen aufgelegt. Auf den mietwachsenden Mobilfunktarif „o2 Grow“ hatten wir euch bereits im Laufe des Tages hingewiesen, aber auch ein spannendes Gigabit-Festnetzangebot hat das Unternehmen aufgelegt.

1Gbit/s Kabelangebot ab 29,99 Euro monatlich

o2 baut sein Festnetzangebot aus. Ab dem 3. Mai 2022 vermarktet o2 an über 22 Millionen Kabel-Haushalten Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Das spezielle Geburtstagsangebot des o2 my Home XXL über das Kabelnetz von Vodafone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft 39,99 Euro. Zudem entfällt der Anschlusspreis von 69,99 Euro. Über den o2 Kombivorteil liegt der Preis für Mobilfunk-Kunden bei 29,99 Euro. Wenn ihr uns fragt, handelt es sich hierbei um ein verdammt heißes Angebot.

Ein vergleichbares Angebot macht o2 seinen Kunden auch für o2 Produkte auf dem Kabelnetz von Tele Columbus: Bis zu 1 Gbit/s Geschwindigkeit gibt es für 34,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft für 44,99 Euro. Weitere 1 Gigabit-Tarife von o2 in den Ausbaugebieten von Unsere Grüne Glasfaser und Wilhelm.Tel (Glasfaser) sind unverändert ab 69,99 Euro monatlich verfügbar.

Um das neue Angebot realisieren zu können, haben o2 und Vodafone ihr Vereinbarung auf 1Gbit/s erweitert. Bislang waren für o2 diese Geschwindigkeiten auf 300 Mbit/s begrenzt. Gigabit via Kabelglasfaser bietet so künftig für O2 Kunden die vierfache Internetgeschwindigkeit im Vergleich zu aktuellen DSL-Produkten und ist deutschlandweit deutlich umfassender verfügbar als vergleichbar schnelle vollständige Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude oder in die Wohnung.