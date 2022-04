Woche für Woche kündigt Apple TV+ neue Inhalte an, um das Portfolio des Video-Streaming-Dienstes zu erweitern. Den heutigen Tag nimmt Apple TV+ zum Anlass, einen Film über das Leben des beliebten Schauspielers Michael J. Fox anzugkündigen. Regie führt Oscar-Preisträger Davis Guggenheim.

Apple TV+ gibt Film über Michael J. Fox in Auftrag

Apple hat einen neuen Film (der Titel steht noch nicht fest) über das Leben des beliebten Schauspielers und Fürsprechers Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“-Franchise, „Spin City“, „Family Ties“, „Casualties of War“, „American President“) angekündigt. Regie führt Oscar-Preisträger Davis Guggenheim (“An Inconvenient Truth” “Waiting for Superman” und “He Named Me Malala”). Der Film wird derzeit in New York, Los Angeles und Vancouver produziert.

Der Apple Original-Film, der dokumentarische, archivierte und Drehbuchelemente enthalten wird, wird Fox außergewöhnliche Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen – die unwahrscheinliche Geschichte eines zu kleinen Jungen von einer kanadischen Armeebasis, der im Hollywood der 1980er Jahre Ruhm erlangte.

Der Bericht über Fox öffentliches Leben, voller nostalgischem Nervenkitzel und filmischem Glanz, wird nie zuvor gesehenes privates Material beinhalten, einschließlich der Jahre, die seiner Diagnose mit der Parkinson-Krankheit im Alter von 29 folgten. Intim und ehrlich und mit beispiellosem Zugang zu Fox und seiner Familie produziert, wird der Film Fox persönliche und berufliche Triumphe und Mühen aufzeichnen und untersuchen, was passiert, wenn ein unheilbarer Optimist mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wird. Mit einer Mischung aus Abenteuer und Romantik, Komödie und Drama wird sich das Anschauen des Films anfühlen wie… naja, vermutlich wie ein Michael J. Fox Film.

Neben zahlreichen Persönlichkeiten, die an dem Film mitwirken, wird auch die Witwe von Steve Jobs – Lauren Powell Jobs – als ausführende Produzenten aktiv an dem Film beteiligt sein.