Der 04. Mai wird aufgrund seiner englischen Aussprache des Datums „May, the fourth“ als Star Wars Tag bezeichnet. Dieser steht in wenigen Tagen an und vorab teasert Apple im Rahmen seiner „Behind the Mac“-Kampagne einen „Skywalker Sound Film“.

Apple teasert neuen Skywalker Sound Film

Apple hat einen kurzen Teaser für einen kommenden „Behind the Mac“-Film mit Skywalker Sound veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Soundeffektabteilung von Lucasfilm, die für das Star Wars-Franchise und viele andere hochkarätige Filme bekannt ist.

Aus dem Teaser geht hervor, dass der vollständige Film am 4. Mai – dem Star Wars Day – auf Apples YouTube-Kanal veröffentlicht. Der Film untersucht, wie Künstler bei Skywalker Sound Macs und andere Tools verwenden, um die Sounds zu erzeugen, die in den Kultfilmen zu sehen sind.