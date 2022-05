Apple TV+ arbeitet aktuell an der Neuauflage des Films „Herr der Gezeiten“ (englischer Titel: The Prince of Tides), bei dem im Original Barbara Streisand und Nick Nolte in den Hauptrollen zu sehen sind.

Apple TV+ arbeitet an Neuauflage von „Herr der Gezeiten“

Apple TV+ arbeitet an der Neuauflage des beliebten Films „Herr der Gezeiten“. Streisand spielte im Original nicht nur die Hauptrolle, sie agierte auch als Regisseurin und war für die Produktion verantwortlich. Das Drehbuch steuerten Pat Conroy und Becky Johnston bei. Insgesamt sieben Oscar-Nominierungen konnte der Film Anfang der 90er Jahre verzeichnen, ein Oscar-Gewinn kam dabei allerdings nicht bei rum.

Nun berichtet The Hollywood Reporter, dass die Neuauflage von „Herr der Gezeiten“ eine TV-Serie sein wird, die von Tate Taylor von The Help geschrieben wurde und eine namhafte Besetzung von Darstellern enthalten wird. Tate Taylor hat an bemerkenswerten Projekten wie Get on Up, The Girl on the Train und Breaking News Yuba County mitgewirkt.

Die Dreharbeiten sollen im Sommer dieses Jahres beginnen. Bis dahin soll das Drehbuch sowie die Besetzung der verschiedenen Rollen abgeschlossen sein. Das Ganze wird – genau wie der Original-Film – auf dem Novelle „The Prince of Tides“ basieren.