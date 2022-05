Immer mal wieder hat Amazon in den vergangenen Monaten Microsoft 365 Family zum reduzierten Preis angeboten. Mal gab es ein Standalone-Angebot und mal in Kombination mit einer anderen Software (WISO Steuer, McAfee oder Norton). Mal bot Amazon ein 12 Monats-Abo an und mal ein 15-Monats-Abo an. Dieses Mal steht Microsoft 365 Family im Jahresabo für nur 50,99 Euro im Fokus.

Microsoft 365 Family: Jahresabo nur 50,99 Euro

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem interessanten Angebot für Microsoft 365 sein, so hat Amazon derzeit das passende Angebot parat. Der Online Händler hat an der Preisschraube gedreht und das Jahresabo deutlich im Preis gesenkt.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet Microsoft 365 im Jahresabo 99 Euro. Heute kostet Microsoft 365 Family nur 50,99 Euro. Ihr spart somit 48,01 Euro bzw. 48 Prozent.