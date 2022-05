In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir euch bereits auf verschiedene Saugroboter bzw. Saug- und Wischroboter aufmerksam gemacht. Der Grund ist recht simpel. Die „kleinen“ Helfer für den Haushalt haben zuletzt enorm an Popularität dazu gewonnen und immer mehr Nutzer informieren sich über die smarten Geräte. Nachdem wir uns zuletzt eher auf das obere Preissegment konzentriert haben, blicken wir nun an das untere Ende der Preisskala und auf den Tesvor X500 Pro. Dieser bietet in unseren Augen ein Top-Preis-Leistungsverhältnis und ist vorübergehend zum Preis von nur 158,12 Euro erhältlich ist.

Tesvor X500 Pro

Blicken wir etwas detaillierter auf den Tesvor X500 Pro. Zunächst einmal handelt es sich bei dem Gerät um einen Saug- und Wischroboter, der sich sowohl per App und Fernbedienung als auch per Amazon Alexa und Google Assistant steuern lässt. Der Tesvor X500 Pro bietet ein „klassisches“ Saugroboter-Design. Das Gerät ist weiß, rund und wirkt modern. An der Unterseite befindet sich die Borstenrolle und seitlich blicken die länglichen Reinigungsborsten heraus. Verschiedene Sensoren, die rund um den Saug- und Wischroboter platziert sind, sorgen für die Hinderniserkennung. Auf der Oberseite ist der Start-Pause-Knopf untergebracht.

–> Tesvor X500 Pro bei OTTO als Preisknaller

Der Tesvor X500 Pro bietet als Wisch- und Saugroboter eine 2-in-1 Reinigungsfunktion. Das Gerät verfügt über ein Staub-Fasungsvermögen von 600ml und gleichzeitig bietet der Tank ein Fassungsvermögen von 350ml für die Wischfunktion. Die maximale Saugleistung liegt bei 1800Pa, damit dürfte ein Großteil des Schmutzes entfernt werden. Allerdings muss man auch bei diesem Gerät ganz klar sagen, dass dieses nicht zu 100 Prozent das manuelle Saugen ersetzt. Allerdings ist der Saugroboter eine echte Unterstützung im Haushalt, der euch einen Großteil der Arbeit abnimmt. Ab und zu muss man trotzdem noch einen klassischen kabelgebundenen Staubsauger bzw. einen kabellosen Staubsauger in die Hand nehmen.

Mit seiner Größe von 33×7,5cm erreicht er die meisten Ecken und Kanten im Haushalt und fährt auch problemlos unter eine Couch oder eine Kommode. Hartböden und mittelhohe Teppiche sind zur Reinigung mit dem Tesvor X500 Pro geeignet. Dabei setzt der Saug- und Wischroboter auf S-wellenförmige Reinigungsstrecken. Nach jeder Reinigung kann der Tesvor X500 Pro per Befehl speziell durch die Fernbedienung oder der App, die Wandränder und Ecken direkt und sauber reinigen.

Das Gerät bietet einen Fallschutz, so dass es auch im ersten Obergeschoss eingesetzt werden kann und man keine Sorge haben muss, dass der Saug- und Wischroboter die Treppe hinunter stürzt. Ein Anti-Kollisionsschutz sorgt mit seinen Sensoren für eine Hinderniserkennung.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit vier bis sechs Stunden an. Die Akkulaufzeit beträgt dann bis zu 120 Minuten. Der Tesvor X500 Pro ist für zukünftige Optimierungen gerüstet. Sogenannten „Over-the-Air“-Updates könnten über die App eingespielt werden.

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis des Tesvor X500 Pro liegt bei 269 Euro. Im Rahmen einer zeitlich befristetet Aktion erhaltet ihr den Saug- und Wischroboter bei Otto derzeit für nur 158,12 Euro. Damit bietet das Gerät ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

–> Tesvor X500 Pro vorübergehend nur 158,12 Euro bei OTTO