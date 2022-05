Ihr erinnert euch? Im Vorfeld des „California Streaming“-Events und der Ankündigung der Apple Watch 7 im vergangenen Jahr tauchte das Gerücht auf, dass Apple nicht nur technische Neuheiten implementieren wird, sondern auch das Design anpassen wird. Leaker und Apple-Insider gingen davon aus, dass Apple bei der Series 7 auf flache Kanten (Flat-Edge-Design) setzen wird. Wir wir längst wissen, war an diesen Gerüchten – zumindest im Hinblick auf die Apple Watch 7 – nicht dran. Apple setzte stattdessen auf ein leicht angepasstes Design mit schmaleren Displayrändern und ein stärker gebogenes Glas an den Rändern. Nun ist das neue flache Design für die Apple Watch 8 im Rennen. Die Renderings machen in jedem Fall Lust auf mehr.

Apple Watch 8: Renderings deuten kantigeres Design an

Unter anderem war es Leaker Jon Prosser, der im vergangenen Jahr davon sprach, dass Apple bei der Apple Watch 7 auf ein kantigeres Design setzen wird. Nach der Vorstellung der Series 7 im Herbst 2021 heiß es, dass Produktionsprobleme dazu geführt haben, dass Apple zum „bisherigen“ Design zurück gekehrt ist.

Nach der Series 7 ist vor der Series 8. Leaker ShrimpApplePro hat von einer nicht näher genannten Quelle zugetragen bekommen, dass Apple auf ein flaches Apple Watch Glas setzen wird. Dieses soll zur Apple Watch 8 gehören. Auf den Tweet angesprochen, meldet sich auch Jon Prosser noch einmal zur Thematik zu Wort.

Der Leaker gibt in seinem Video zu verstehen, dass er bereits im Sommer letzten Jahres darauf verwiesen hat, dass das neue Design möglicherweise erst bei der Apple Watch 8 zum Tragen kommt. Dieses Mal hält er die Prognose von ShrimpApplePro für korrekt und geht fest davon aus, dass Apple bei der Apple Watch 8 auf das „frische“ Design setzen wird. Eigenen Angaben zufolge hat Prosser die Series 8 bereits zu Gesicht bekommen. Ob es sich dabei allerdings um die „normale“ Apple Watch 8 oder um die robuste Version für Sportler handelt, kann allerdings nicht gesagt werden. Um die jüngsten Erkenntnisse zu illustrieren hat Prosser in Zusammenarbeit mit Ian Zelbo neue Renderings zur Apple Watch 8 angefertigt.