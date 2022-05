Immer mal wieder machen wir euch auf ein Microsoft 365 Angebote aufmerksam, welches über 12 oder 15 Monate läuft. Dieses Mal hat Amazon allerdings einen Microsoft 365 Deal aufgelegt, mit dem ihr euch Microsoft 365 Family für 6 Nutzer für 27 Monate sichern könnt. Der Preis ist mit 99 Euro in unseren Augen ziemlich attraktiv.

Nur 99 Euro: Microsoft 365 Family, 27 Monate, 6 Nutzer, inkl. OneDrive

Falls ihr aktuell auf er Suche nach einem spannenden Microsoft 365 Angebote seid, so haben wir zum Start in die neue Woche einen verdammt heißen Deal für euch. Genau genommen, hat Amazon die passende Argumente. Ihr erhaltet Microsoft 365 Family für 27 Monate für nur 99 Euro. „Family“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ihr den Service mit insgesamt 6 Personen nutzen könnt.

Enthalten sind die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Wenn ihr uns fragt, so handelt es sich um wirklich gutes Angebote, mit dem ihr mehr als zwei Jahre abdeckt. Ihr sichert euch Microsoft 365 Family für 27 Monate für insgesamt nur 99 Euro. Rein rechnerisch sind dies pro Monat nur 3,67 Euro. Bei diesem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.