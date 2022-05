Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference zu. In weniger als zwei Wochen wird diese mit einer Keynote Eröffnung. Zur Einstimmung konnte ihr euch ein paar Wallpaper für das iPhone herunterladen.

WWDC 2022: Wallpaper als Download

Am 06. Juni eröffnet Apple die WWDC 2022 mit einer Keynote. Apple wird das Event nutzen, um einen Ausblick auf iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 und tvOS 16 zu geben. Erst gestern hat Apple das Programm für seine jährliche Entwicklerkonferenz bekannt gegeben, einschließlich Keynote und Platforms State of the Union, sowie weitere Informationen für Entwickler über das, was sie lernen und erleben werden.

Mit mehr als 150 ausführlichen Videosessions bringt die WWDC22 die neuesten Tools und Technologien zusammen, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, mehr darüber zu erfahren, wie sie die nächste Generation von Apps entwickeln können.

Zur Einstimmung auf die WWDC 2022 hat @AR72014 Wallpaper / Hintergrundbilder für das iPhone entwickelt, die ihr euch kostenlos über Google Drive herunterladen könnt.