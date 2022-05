Knapp zwei Wochen trennen uns noch von der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference 2022. Diese wird am 06. Juni mit einer Keynote eröffnet. Dann gibt Apple einen ersten Ausblick auf iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 und mehr. Vorab hat Apple nun die Keynote noch einmal für den 06. Juni bestätigt. Los geht es um 19:00 Uhr. Wir werden in gewohnter Manier per Live-Ticker über die Keynote berichten. Parallel dazu werden nun die Gewinner der Swift Student Challenge informiert.

Apple hat soeben das Programm für seine jährliche WWDC bekannt gegeben, einschließlich Keynote und Platforms State of the Union, sowie weitere Informationen für Entwickler.

Apple formuliert wie folgt

Die Keynote startet am 06. Juni um 19:00 Uhr.

Zusätzlich zur Online-Konferenz wird Apple am 6. Juni einen speziellen Tag für Entwickler und Studierende im Apple Park veranstalten, um gemeinsam mit der Online-Community die Keynote und die State of the Unit anzuschauen. Die Plätze sind begrenzt.

Studierende waren angehalten, sich mit einem App-Projekt zu werden. Apple schrieb

Nun hat Apple damit begonnen, die Gewinner zu informieren. Diese teilen ihre Freude über die sozialen Netzwerke. Vor wenigen Tagen hatte Apple bereits Entwickler informiert, die an der Vor-Ort-Veranstaltung teilnehmen können.

So excited for the #WWDC22 #SwiftStudentChallenge winners! And equally proud of everyone who put themselves out there and applied. There are so many incredibly talented students around the world doing amazing things – can’t wait to watch you all soar!https://t.co/hKe6cQKfCZ

— Esther Hare (@EEhare) May 24, 2022